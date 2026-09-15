Таиланд сократил срок безвизового пребывания туристов

Закон о сокращении безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней для туристов из 60 стран, включая Россию, вступил в силу 15 сентября. Постановление было опубликовано в «Королевской газете» в конце августа.

Новые правила позволяют единоразово продлить пребывание еще на 30 дней при обращении в иммиграционную службу Таиланда и уплате сбора в размере $58.

При этом туристы, успевшие въехать в страну до 15 сентября, смогут оставаться в Таиланде на прежних условиях до 60 дней.

По данным МИД Таиланда, в 2025 году королевство посетили около 2 млн российских туристов. По словам премьер-министра Анутхина Чанвиракуна, страна готова наращивать турпоток из России, несмотря на корректировку визового режима.