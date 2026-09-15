Таиланд сократил срок безвизового пребывания туристов
Закон о сокращении безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней для туристов из 60 стран, включая Россию, вступил в силу 15 сентября. Постановление было опубликовано в «Королевской газете» в конце августа.
Новые правила позволяют единоразово продлить пребывание еще на 30 дней при обращении в иммиграционную службу Таиланда и уплате сбора в размере $58.
При этом туристы, успевшие въехать в страну до 15 сентября, смогут оставаться в Таиланде на прежних условиях до 60 дней.
По данным МИД Таиланда, в 2025 году королевство посетили около 2 млн российских туристов. По словам премьер-министра Анутхина Чанвиракуна, страна готова наращивать турпоток из России, несмотря на корректировку визового режима.
Новый порядок не означает автоматически гарантированные 60 дней: после первоначального срока дальнейшее пребывание зависит от обращения в иммиграционную службу, а власти намерены ужесточить проверку целей пребывания иностранцев в стране. В отдельных случаях профильные власти смогут отказать во въезде, если заподозрят, что иностранец злоупотребляет безвизовым режимом или собирается посетить страну с нетуристическими целями.
Для тех, кто рассчитывал продлевать пребывание коротким выездом за границу и возвращением, правила стали жестче: ранее такая практика была распространена, в том числе поездки через Малайзию. Теперь 30-дневный безвизовый режим ограничен двумя пересечениями сухопутной границы в течение года, тогда как для прибывающих международными рейсами ограничений по числу въездов нет.