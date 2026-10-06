На Пхукете уточнили детали ДТП, в котором мог погибнуть сын бывшего мэра Махачкалы

Генеральное консульство России в тайской провинции Пхукет подтвердило информацию о гибели россиянина. Мужчина погиб в ДТП.

«В результате полученных в ДТП травм он умер в больнице. Родственники извещены. Генконсульство оказывает содействие в репатриации тела», — заявил ТАСС представитель ведомства Егор Иванов.

Обстоятельства аварии и личные данные погибшего дипломаты не уточнили.

5 октября ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили, что в ДТП на Пхукете погиб сын бывшего мэра Махачкалы — 32-летний Асхабали Мусаев. По данным Telegram-канала «Shot», он возвращался на мопеде домой, когда столкнулся с мотоциклом, на котором ехали двое граждан Таиланда. Утверждалось, что погибли все трое.

Сам бывший глава Махачкалы в беседе с Baza гибель сына опроверг и назвал эти данные «вбросом». Telegram-канал позднее обновил пост и заявил, что сын экс-чиновника «действительно скончался».