Авианосец США Abraham Lincoln пришвартовался у берегов Паттайи. Экипаж впервые почти за год получил возможность полноценно сойти на берег. После начала войны с Ираном авианосец отправили на Ближний Восток, а возвращение домой несколько раз откладывалось. На борту — около 5 тыс. военнослужащих. Местный бизнес уже рассчитывает на дополнительный заработок.

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«Держим курс на Тортугу» — примерно так могла звучать самая долгожданная команда на Abraham Lincoln после почти 300 дней без полноценного захода в порт. Семьи моряков жаловались на нехватку продуктов, сломанные туалеты, плесень и проблемы с водой. И вот наконец суша — порт Лаем Чабанг недалеко от Паттайи. Для американских военных место знаковое, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Таиланде Антон Махров:

«Американским военным во время боевых действий во Вьетнаме была нужна база для восстановления личного состава. Так на мировой карте появился новый курорт с акцентом на весьма разнузданную ночную жизнь».

К визиту подготовились основательно — 40 автобусов, около 600 полицейских и целый список ограничений. После захода солнца морякам запретили появляться в некоторых районах, заходить в магазины каннабиса и даже кататься на гидроциклах. Бизнес, напротив, старается не упустить пятидневный праздник.

По подсчетам властей, пять тысяч американцев могут оставлять до $500 тыс. в день.

Впрочем, ажиотажа вокруг гостей заметно больше, чем самих моряков, продолжает Антон Махров:

«Проституция — стержень паттайской экономики. От этого никуда не деться. Моряков воспринимают традиционно как шумную проблемную публику, но проблемы возникают редко, и зачастую не по их вине».

Куда менее веселой выглядит история корабля. Его командир Дэн Килер сравнил ржавый авианосец с грязной машиной на парковке. К концу миссии на нем почти закончились свежие овощи и фрукты, приходилось экономить даже мыло и зубную пасту. В августе 2026-го СМИ сообщили о двух попытках моряков прыгнуть за борт. Но проблемы флота копились годами, отмечает политолог-американист Павел Дубравский:

«Шлейф из скандалов огромен, и администрации Трампа пока не удается его погасить. Возможно, ждут перемен в Министерстве обороны — недавно была крупная отставка, но не в ВМФ. Финальный скандал: газета Stars and Stripes, выходящая при финансировании Пентагона, уволила трех человек, написавших об этой истории».

Первые часы долгожданного увольнения оказались прозаичнее ожиданий.

Корреспонденты Associated Press встретили десятки военных не в барах, а в торговом центре — с пакетами из магазинов. Один из моряков рассказал, что больше всего ждал тайской еды и возможности наконец отправиться домой. Образ матроса, который после месяцев в море первым делом отправляется во все тяжкие, во многом остается киношным штампом, говорит историк флота и главный редактор портала mashnews.ru Дмитрий Жаворонков:

«США — самая мощная военно-морская держава, в ее арсенале авианосцев 11. Это не заставляет расслабляться — все механизмы работают в штатном режиме, и весь экипаж не может находиться в увольнении».

Abraham Lincoln не единственный такой случай. Другой авианосец — Gerald R. Ford — провел вдали от дома почти 11 месяцев. На борту случился пожар, а канализация регулярно требовала ремонта. Длительные походы могут стать отдельной проблемой для Пентагона, продолжает Павел Дубравский:

«Корабль спущен на воду в 1989 году, его стоимость — $2,6 млрд, а содержание в день обходится в сумму от $2,4 млн до $5,6 млн. В последний год реклама ВМФ вышла на новый уровень: огромное количество видео в TikTok, в которых красиво и пафосно рассказывают о замечательных условиях службы».

Abraham Lincoln должен покинуть Таиланд 6 сентября и продолжить путь домой. Правда, когда в августе 2026-го Дональда Трампа спросили, не слишком ли много времени моряки провели в море, президент ответил: «Нет».

Андрей Дубков