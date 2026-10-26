На Пхукете из-за ливней затопило курортный Патонг
В курортном городе Патонг на западе Пхукета повреждены несколько домов и машин из-за наводнения. Оно вызвано ливнями, прошедшими в выходные, сообщает местный портал The Nation. Информации о пострадавших нет.
По данным портала, сильный поток воды накрыл квартал Нанай. Некоторые дома получили серьезные повреждения, были уничтожены имущество и транспортные средства. Из-за наводнения нарушено движение транспорта в районах Тхаланг, Муанг Пхукет и Кату. Сотрудники Управления по предотвращению последствий стихийных бедствий приступили к расчистке пострадавших районов после снижения уровня воды.
За сутки на Пхукете выпало около 143 мм осадков, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Данных о пострадавших среди россиян нет. «В большинстве районов вода уже сошла. Отели серьезно не пострадали, и пока ни от кого из туристов просьб о переселении не поступало»,— прокомментировал вице-президент АТОР Артур Мурадян (цитата по агентству «Москва»).
Метеорологическое управление Таиланда предупредило, что дожди продолжатся с 25 по 28 октября. Синоптики не исключают, что осадки могут вызвать наводнения и оползни, особенно на склонах вблизи водоемов и в низинных районах.