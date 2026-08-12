Таиланд ужесточит контроль за оборотом и хранением огнестрельного оружия

Правительство Таиланда пообещало ужесточить контроль над огнестрельным оружием и усилить борьбу с его нелегальным оборотом, отреагировав на два случая стрельбы со смертельным исходом недалеко от Бангкока, сообщает AP. Инциденты произошли с разницей менее чем в неделю — стрельба в школе унесла жизни девяти человек, более двадцати пострадали, в другом случае бывший депутат застрелил в правительственном учреждении чиновника.

Как отмечают местные СМИ, эти инциденты вызвали острую общественную дискуссию о вооруженном насилии. Несмотря на довольно жесткие законы об оружии, Таиланд входит в число стран Азии с самым высоким уровнем владения огнестрельным оружием среди населения.

Тайский кабинет министров уже начал работу над усилением законодательства, пресечением нелегальных каналов поставок оружия, а также над просветительской кампанией об ответственности владельцев оружия и допустимых пределах его использования.

Екатерина Наумова