Подробно Тема (обновлено: 14.06.2019)

Мэры и региональные парламенты в действии. Отставки и назначения глав городов, их заместителей, вице-мэров и сити-менеджеров. Региональные и районные власти, муниципалитеты, парламенты, муниципальные образования, областные думы, правительства и их министры, республиканские парламенты, облсоветы, заксобрания и их спикеры, гордумы, горсоветы, городские администрации и комиссии. Создание городских агломераций. Последние новости о положении мэров в вертикали власти, политика глав городов, их взаимодействие с губернаторами, парламентами и облсоветами, назначения глав городов и прямые выборы народных мэров, доходы и расходы мэров и региональных депутатов, референдумы, скандалы — все самое главное о политике в городах России в теме «Ъ».