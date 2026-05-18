Мусор прибило к муниципальному берегу

Конституционный суд (КС) признал право муниципалитетов претендовать на компенсацию расходов по срочной уборке государственных акваторий. Такое решение суд огласил 18 мая. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба администрации Калининграда, оспаривавшей обязанность очищать федеральные воды за счет местного бюджета. Эксперты сомневаются в том, что этот инструмент будет реально работать.

Администрация Калининграда оспаривала в КС положения законов о местном самоуправлении (МСУ) и об отходах производства и потребления. Со ссылкой на эти нормы прокуратура, а затем и суды возложили на местные власти обязанность по уборке от бытового мусора водоемов на территории городского округа. Там рассудили, что основным источником мусора является население округа, следовательно, убирать его должны городские власти, которые отвечают за прилегающие территории.

В горадминистрации с таким подходом не согласились. Водные объекты находятся в федеральной собственности, и попытка возложить обязанность по их очистке исключительно на муниципалитеты без соответствующего финансирования — это нарушение конституционных принципов равенства и единства публичной власти, настаивали заявители.

С этим тезисом, по сути, не спорили и представители законодателя. Закон не обязывает муниципалитеты проводить очистку не принадлежащих им территорий исключительно своими силами, объяснял в ходе публичных слушаний представитель Совета федерации в КС и один из авторов закона о МСУ Андрей Клишас. Просто это стало «дурным правилом» — возлагать на органы МСУ то, чем никто другой не хочет заниматься, признал он.

В итоге КС согласился, что возложение бремени по уборке федеральной территории исключительно на муниципальные органы нарушает баланс государственных и муниципальных полномочий.

При этом муниципалы должны взаимодействовать с региональными органами власти, отвечающими за водные объекты, для организации их регулярной очистки за счет государственных бюджетных средств. Но, если возникает необходимость в срочной ликвидации загрязнения, виновник которого не установлен, местные власти обязаны оперативно участвовать в уборке, в том числе за свой счет, подчеркнул КС, а уже потом вправе требовать возмещения понесенных расходов.

При рассмотрении вопроса о компенсации региональные власти или суд вправе учитывать, в какой мере причиной загрязнения стало ненадлежащее исполнение местными властями своих обязанностей по благоустройству подведомственной территории.

Это далеко не первый случай, когда местные власти жалуются в КС на принуждение к выполнению дополнительных обязанностей. И ранее суд уже несколько раз разъяснял, что муниципалитеты не обязаны убирать свалки на принадлежащих государству территориях, если такие полномочия не подкреплены соответствующим финансированием. Но на этот раз КС признал необходимость оперативного участия местных властей в уборке и сделал акцент на использовании механизма компенсации уже понесенных расходов.

Использовав формулу «сначала сделайте, потом требуйте», суд закладывает нереалистичный алгоритм компенсации, предупреждает электоральный юрист Олег Захаров.

Представить себе ситуацию, в которой глава района судится с губернатором, требуя компенсировать понесенные расходы, в нынешних реалиях почти невозможно, отмечает он. Возложение на органы МСУ разного рода «государственных» обязанностей стало тенденцией в последние годы, напоминает эксперт. И если предложенный КС подход будет распространен и на остальные переданные муниципалитетам полномочия, главам МСУ придется еще туже затянуть пояса, предупреждает господин Захаров.

Выяснение отношений в суде между двумя уровнями единой публичной власти — явно не самый логичный инструмент, согласен гендиректор «Союза российских городов» Андрей Максимов. По его мнению, в подобной ситуации муниципалитет скорее предпримет попытку получить дополнительное финансирование, однако не очень понятно, через какой механизм и в какие сроки это может быть реализовано.

Анастасия Корня