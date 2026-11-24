В Братске планируют закрыть Музей политической ссылки и духовой оркестр
Власти города Братск в Иркутской области намерены сократить расходы местного бюджета, чтобы избежать значительного дефицита в 2027 году. В рамках оптимизации в сфере культуры власти планируют закрыть Музей политической ссылки, работающий с 1989 года, одну из библиотек, а также расформировать городской духовой оркестр.
Проект бюджета был представлен на депутатских слушаниях в Думе Братска. По информации городских Telegram-каналов, закрытие музея позволит сэкономить 1,1 млн руб. в 2027 году и по 3,4 млн руб. на каждый последующий год. Закрытие духового оркестра принесет 6,45 млн руб. и 19,36 млн руб. экономии соответственно. Всего в сфере городской культуры в 2027 году планируется сократить расходы на 29 млн руб. и на 71 млн руб. в последующие годы.
По информации областного законодательного собрания, в 2027 году собственные доходы Братска запланированы на уровне 4,22 млрд руб. Чтобы бюджет был бездефицитным, расходы по всем направлениям необходимо сократить на 1 млрд руб. Публичные слушания бюджета Братска запланированы на 14 декабря.