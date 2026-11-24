Проект бюджета был представлен на депутатских слушаниях в Думе Братска. По информации городских Telegram-каналов, закрытие музея позволит сэкономить 1,1 млн руб. в 2027 году и по 3,4 млн руб. на каждый последующий год. Закрытие духового оркестра принесет 6,45 млн руб. и 19,36 млн руб. экономии соответственно. Всего в сфере городской культуры в 2027 году планируется сократить расходы на 29 млн руб. и на 71 млн руб. в последующие годы.