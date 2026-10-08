Мэр Уссурийска Корж ушел в отставку

Евгений Корж занимал пост мэра Уссурийска с 2014 года. В 2017-м он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при газификации одного из микрорайонов города. Тогда суд приговорил его к штрафу в размере 40 тыс. руб.