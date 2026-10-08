Мэр Уссурийска Корж ушел в отставку
08.10.2026, 07:29
Дума Уссурийска — второго по величине города Приморского края — досрочно прекратила полномочия главы муниципального образования Евгения Коржа. Он перешел на должность зампреда правительства региона.
В проекте решения городской думы указано, что Евгений Корж ушел с поста мэра по собственному желанию. Врио главы округа стал Магомед Терчиев, который до этого занимал должность вице-мэра.
В разговоре с местными СМИ Евгений Корж подтвердил, что принял предложение губернатора Приморского края Олега Кожемяко и перешел работать в региональное правительство. На посту зампреда краевого правительства он будет курировать вопросы внутренней и информационной политики региона, а также строительства.
Евгений Корж занимал пост мэра Уссурийска с 2014 года. В 2017-м он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при газификации одного из микрорайонов города. Тогда суд приговорил его к штрафу в размере 40 тыс. руб.