Горсовет Липецка избрал мэром Михаила Щербакова

Городской совет Липецка избрал новым мэром Михаила Щербакова. За него проголосовали все 35 присутствовавших на заседании депутатов. Второй кандидат — министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Мартынец — не получил ни одного голоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Липецка Михаил Щербаков

Фото: Правительство Липецкой области Мэр Липецка Михаил Щербаков

Фото: Правительство Липецкой области

Господин Щербаков был назначен врио главы администрации Липецка в середине июня. В 2018-2020 годах он работал на посту первого вице-мэра областного центра и курировал строительный, энергетический и жилищно-коммунальный блоки. После этого господин Щербаков переехал в Москву и трудился в госкорпорации «Росатом». В должность главы города он вступит сегодня.

Кресло мэра Липецка вакантно с конца февраля. Тогда в отставку по собственному желанию ушел Роман Ченцов, который руководил городом с лета 2024 года. Чиновник объяснил свое решение личными обстоятельствами.

Сергей Толмачев, Воронеж