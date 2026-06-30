Горсовет Липецка избрал мэром Михаила Щербакова
Городской совет Липецка избрал новым мэром Михаила Щербакова. За него проголосовали все 35 присутствовавших на заседании депутатов. Второй кандидат — министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Мартынец — не получил ни одного голоса.
Мэр Липецка Михаил Щербаков
Фото: Правительство Липецкой области
Господин Щербаков был назначен врио главы администрации Липецка в середине июня. В 2018-2020 годах он работал на посту первого вице-мэра областного центра и курировал строительный, энергетический и жилищно-коммунальный блоки. После этого господин Щербаков переехал в Москву и трудился в госкорпорации «Росатом». В должность главы города он вступит сегодня.
Кресло мэра Липецка вакантно с конца февраля. Тогда в отставку по собственному желанию ушел Роман Ченцов, который руководил городом с лета 2024 года. Чиновник объяснил свое решение личными обстоятельствами.
Кресло мэра Липецка оставалось вакантным после отставки Романа Ченцова, который покинул пост по личным обстоятельствам в феврале 2026 года и руководил городом с июня 2024 года. Его предшественница, Евгения Уваркина, возглавлявшая город с 2019 года, перешла на должность вице-губернатора Липецкой области по предложению губернатора Игоря Артамонова, чтобы курировать проектный офис по нацпроектам и привлекать федеральные ресурсы. Сам Роман Ченцов был избран мэром после конкурса, где его основным конкурентом был глава Лебедянского района и выпускник «школы мэров». Он набрал 34 голоса депутатов горсовета из 34 присутствовавших.