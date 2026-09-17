Берегись служебного автомобиля

В Башкирии разгорается конфликт, в который оказались втянуты сразу три ветви власти. 17 сентября региональный парламент собрался на внеочередное заседание, чтобы осудить «коррупционные проявления» в Верховном суде республики — якобы выходцы из Татарстана использовали автопарк мэрии Уфы для поездок в Казань и обратно. С резкой критикой в адрес судей выступил глава Башкирии Радий Хабиров, по словам которого ситуация уже стала поводом для анекдотов. При этом он призвал депутатов дождаться результатов расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров подверг критике судей ВС Башкирии, но попросил депутатов повременить с просьбой об отставке его председателя

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров подверг критике судей ВС Башкирии, но попросил депутатов повременить с просьбой об отставке его председателя

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Впервые информация о том, что служебные автомобили мэрии Уфы якобы использовались для нужд судейского корпуса, появилась в середине июля, когда горсовет уволил главу городской администрации Ратмира Мавлиева. Это стало поводом для обращения спикера представительного органа Марата Васимова в Следственный комитет и Контрольно-счетную палату (см. “Ъ” от 15 июля). Позже Радий Хабиров потребовал изъять автомобили и передать их в распоряжение фонда «Защитники Отечества». О результатах аудита глава региона рассказал на оперативном совещании правительства 14 сентября.

Тогда господин Хабиров обратил внимание, что с мая 2023 года, когда председателем Верховного суда Башкирии стал Раиль Шайдуллин, из судебной системы региона в отставку ушли 149 человек, а их места заняли, в частности, 22 судьи из Татарстана, в том числе 10 — в высшей инстанции республики. В ответ исполняющий обязанности спикера парламента Илшат Тажитдинов пообещал рассмотреть вопрос о «коррупционных проявлениях» и официально обратиться в федеральные судебные органы.

На заседании парламента 17 сентября зампред комитета по общественной безопасности Виктор Гурьев заявил, что «депутатское сообщество обеспокоено ситуацией в судейском корпусе».

«Действия руководства Верховного суда должны получить оценку с дальнейшим прекращением полномочий председателя Шайдуллина»,— объяснил господин Гурьев.

Правда, до предметного обсуждения этого предложения дело не дошло, поскольку перед парламентариями решил выступить сам Радий Хабиров. «Кодекс судейской этики, регулируя полномочия и статус председателя суда, говорит о том, что, принимая кадровые решения, судья должен руководствоваться не покровительством и клановостью, а интересами осуществления правосудия. В данном случае мы видим другое»,— заявил глава региона, вновь поставив под сомнение целесообразность массового привлечения кадров из Татарстана. Особое внимание он обратил на пост председателя Советского райсуда Уфы, где принимаются решения о мере пресечения по самым резонансным уголовным делам. С апреля им руководит Рустем Хакимов, который в 2008–2024 годах работал в соседней республике.

Напомнил господин Хабиров и о том, с чего начался публичный конфликт,— информации об использовании автомобилей мэрии для судейских нужд. «Вы знаете, какой мем ходит в гараже Уфы? Верхушка просит машину»,— подчеркнул глава республики. Тем не менее он предложил депутатам не торопиться с решением. По словам Радия Хабирова, сейчас идет доследственная проверка, которая должна установить факт неправомерного использования автопарка.

Уфимский политолог Арсен Шаяхметов считает, что реакция главы республики на кадровую политику Верховного суда и возможные связи с мэрией Уфы вызвана «корпоративизмом», который сложился в судебной системе Башкирии. Господин Хабиров обозначил политическую проблему доверия и передал ее на федеральный уровень, рассуждает эксперт: «Это уже не частное мнение, а предмет общественного и парламентского осуждения». По его словам, с одной стороны, губернатор получил «репутационные баллы» за демонстрацию своей принципиальной позиции. «С другой — он берет на себя политическую ответственность за публичную постановку вопроса, который относится к сфере судебной власти. Поэтому важно, чтобы дальнейшие действия основывались не на политической риторике, а на проверяемых фактах»,— резюмирует политолог.

Идэль Гумеров