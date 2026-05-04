Мэр Евпатории покидает свой пост из-за проблем со здоровьем

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев не будет участвовать в конкурсе на замещение должности мэра курортного города. Об этом 4 мая сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он объяснил, что состояние здоровья мэра не позволяет тому после перенесенной операции продолжить выполнять свои обязанности. Александр Юрьев возглавлял администрацию Евпатории с мая 2024 года.

«Александр Юрьевич принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования, который состоится в ближайшее время»,— написал Сергей Аксенов. Он отметил, что Александр Юрьев остается в команде главы Крыма и в будущем продолжит работать на благо республики.

Сегодня же стало известно об отставке главы администрации Керчи: Олег Каторгин, проработав на этом посту полтора года, написал заявление об отставке по собственному желанию.

Александр Дремлюгин, Симферополь