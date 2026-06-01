Эксперты разобрали муниципальную повестку накануне выборов

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) проанализировала предвыборную повестку и самые эффективные практики парламентских партий в работе с местным самоуправлением. По словам президента РАСО Евгения Минченко, ключевая тема «Единой России» (ЕР) — поддержка нового муниципального закона. Единороссы уделяют внимание проектам «Предпринимательство» и «Выбор сильных», а также интеграции низовых предложений в «Народную программу».

КПРФ сосредоточилась на критике одной из составляющих муниципальной реформы — ликвидации сельских поселений. Кроме того, коммунисты выступают против практики возложения на местных чиновников государственных полномочий без надлежащего финансирования. Одна из ярких идей ЛДПР — создание единого реестра муниципальных земель. Либерал-демократы взялись за обучение кадров и развитие института школьного самоуправления. В «Справедливой России» делают ставку на инициативы по национализации отрасли ЖКХ и заморозке коммунальных тарифов, а в «Новых людях» — на стратегии развития малых городов и остановку хаотичной точечной застройки. Последние также выступают за компенсацию муниципалитетам дополнительных расходов по переданным государственным полномочиям.

Члены РАСО сошлись во мнении, что преимущество ЕР здесь неоспоримо. Однако излишний формализм со стороны партии власти становится причиной «стилевой критики», предупредил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Он добавил, что информационно-пропагандистская работа является самым большим вызовом для партий на местах, и призвал не недооценивать проблемы, которые могут возникнуть в связи с ограничением информационного сигнала: его запаздывание, дефрагментация и частичное выпадение аудитории для муниципалов особенно чувствительны.

Начальник департамента по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Артем Ткаченко обратил внимание на то, что муниципалитеты находятся на первой линии работы с обратной связью. По его словам, количество обращений в органы власти по разным каналам в соцсетях и через «Госуслуги» с 2020 года выросло в 6,5 раза — с 2 млн до 13 млн. При этом более 60% приходится на местный уровень.

Анастасия Корня