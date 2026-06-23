Госсовет Коми отклонил инициативу КПРФ о проведении референдума по реформе МСУ

Государственный совет (парламент) Республики Коми отказал КПРФ в проведении в регионе референдума о сохранении старой системы местного самоуправления (МСУ). Поводом для этого стали претензии к предложенной формулировке вопроса.

28 мая Госсовет Коми принял закон о переходе на одноуровневую систему МСУ, при которой сельские поселения теряют самостоятельность. Федеральный закон, позволяющий осуществить такую процедуру, вступил в силу 19 июня 2025 года.

Депутаты Госсовета от КПРФ предлагали задать землякам вопрос: хотят ли они сохранить в регионе прежнюю систему МСУ? Профильный комитет, сославшись на значение слова «сохранить» в толковых словарях, решил, что из этой формулировки «вытекает невозможность принятия новых законодательных актов, направленных на урегулирование вопросов в данной сфере».

С такой трактовкой не согласился один из инициаторов референдума, руководитель фракции КПРФ Николай Удоратин. «В русском языке есть слово "сохранить", которое означает вовсе не "заморозить навечно", а оставить в существующем состоянии на данный момент. Ни один словарь не говорит, что состояние не может быть изменено в будущем через новые законы»,— заявил он.

Глава комитета Госсовета по законодательству и МСУ Андрей Климушев («Единая Россия») возразил, что предложенный вопрос можно толковать «и так, и так», а федеральный закон требует, чтобы выносимый на референдум вопрос «имел однозначное толкование». На это господин Удоратин заметил, что слово «сохранить» присутствует даже в федеральном законе, и предположил, что федеральному законодателю, вероятно, тоже не помешало бы провести лингвистическую экспертизу.

В итоге депутаты 26 голосами против одного приняли постановление, признающее проведение референдума невозможным.

Степан Мельчаков