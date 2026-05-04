Занимавший пост мэра Керчи полтора года Олег Каторгин уходит в отставку

Глава администрации Керчи Олег Каторгин покидает свой пост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, господин Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«В Крыму продолжается работа по ротации кадрового состава, в том числе на муниципальном уровне, и приоритет — повышение эффективности системы управления»,— отметил господин Аксенов.

Мэр свою отставку пока не комментировал. Утром он отчитывался о благоустройстве города и уборке мусора с улиц.

Олег Каторгин возглавил администрацию Керчи в октябре 2024 года. Его предшественник Святослав Брусаков был арестован по обвинению в земельных махинациях летом 2025 года, его обвинили в незаконной продаже земельного участка площадью 1,5 тыс. кв. м на центральной набережной местному депутату и главе строительной фирмы за 20% от кадастровой стоимости — 340 тыс. руб. Также его обвинили в незаконном строительстве торгового центра в пределах охранной зоны «Древний город Пантикапей» на территории Приморского сквера и выдаче незаконных разрешений на строительство двух АЗС.

Александр Дремлюгин, Симферополь