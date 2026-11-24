Быть цивилизацией — это значит не быть частью другой цивилизации, объяснил господин Дугин: самостоятельно определять ценности, представления о человеке, добре, зле и так далее, то есть выступать последней инстанцией в ключевых вопросах. Подобный статус влияет на все системы управления, и чем отличается муниципальный уровень государства-цивилизации от просто местного самоуправления — еще предстоит выяснить, поскольку Россия находится в самом начале пути. Пока очевидно одно: базовое и наиболее широкое представительство власти не может копировать чужие модели — оно должно строиться только по эволюционному принципу. «У нас должна быть своя суверенная муниципальная политика и стратегия»,— подчеркнул философ.