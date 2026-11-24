Цивилизационное самоуправление
Александр Дугин объяснил муниципалам, на чем зиждется государственная власть
Подлинная русская демократия уместна только на муниципальном уровне — там, где государство соприкасается с народом. Об этом на Международном муниципальном форуме в Москве 24 ноября рассказал философ Александр Дугин. По его словам, для цивилизационной преемственности местного самоуправления в России необходимо возродить земство и общину, а также объявить «великий исход из городов».
Предваряя выступление, Александр Дугин напомнил, что Россия только начинает «контрастно и отчетливо» осознавать себя государством-цивилизацией: «Мы приходим к самосознанию нашей полноценной исторической самобытности. Мы всегда чувствовали: это смысл нашей истории, главный вектор, но сейчас мы отдаем себе в этом отчет».
Быть цивилизацией — это значит не быть частью другой цивилизации, объяснил господин Дугин: самостоятельно определять ценности, представления о человеке, добре, зле и так далее, то есть выступать последней инстанцией в ключевых вопросах. Подобный статус влияет на все системы управления, и чем отличается муниципальный уровень государства-цивилизации от просто местного самоуправления — еще предстоит выяснить, поскольку Россия находится в самом начале пути. Пока очевидно одно: базовое и наиболее широкое представительство власти не может копировать чужие модели — оно должно строиться только по эволюционному принципу. «У нас должна быть своя суверенная муниципальная политика и стратегия»,— подчеркнул философ.
Александр Дугин напомнил, что по итогам работы муниципальных чиновников граждане судят об эффективности всей государственной власти: «Строятся ли дороги, отапливаются ли детские учреждения… Справляется власть или нет? Хорошая власть или нет? Своя власть или нет?» По его словам, в этом свете местное самоуправление в России является тем уровнем, где «по-настоящему уместны демократические принципы». «Выбрал, недоволен — неси ответственность, перевыбери,— растолковал спикер.— Возможность постоянно совершенствовать систему управления на муниципальном уровне — это и есть настоящее полноценное соучастие народа в собственной судьбе».
Рассуждая о наименовании, которое должно отражать цивилизационную преемственность, господин Дугин обратился к истории земства на Руси: «Земские выборы, земское соучастие, в том числе в земских соборах, представляло собой элемент нашей русской подлинной глубинной коренной демократии».
По его словам, на уровне местного самоуправления государственная вертикаль соприкасается с «народной горизонталью», поэтому именно здесь «демократия по-настоящему уместна». «Управлять землей, организовывать землю — это задача тех, кто на ней живет»,— подчеркнул философ.
От земства Александр Дугин перешел к общине как «базовой единице существования русского народа на протяжении тысячелетней истории». Когда она стала ослабевать под напором западного помещичества, началось интенсивное закрепощение крестьян. «Нам кажется, что крепостное право — это какие-то древнейшие обычаи. А оно было новаторством под воздействием озападненных проевропейских элит. И тогда крестьяне стали закрепощаться за землей, становиться товаром, отчуждаться»,— посетовал господин Дугин.
Следом философ выдвинул принцип субсидиарности муниципальной власти в России. Это значит, что вопросы, которые могут быть решены на уровне граждан, должны быть делегированы только им.
«Могут ли жители деревни решить, воевать нам с Западом на Украине? Конечно, нет. Этот вопрос делегируется на более высокую инстанцию. А как нам организовать собственную жизнь? Как помочь людям? Как справедливо перераспределять доходы? Как правильно организовать культурную среду? Зачем здесь более высокий уровень?» — рассуждал докладчик.
Наконец, господин Дугин дошел до традиционных ценностей на муниципальном уровне — это принципы справедливости, коллективизма и честного труда. По его словам, они доминируют «на земле» и потому должны «неукоснительно соблюдаться». Закончил же философ смелым призывом к расселению мегаполисов: «Город — это убийца детей. Любые семьи, которые могут иметь много детей на селе, перебираясь в город, сокращают рождаемость. Чем ниже этажность, тем больше детей». И чтобы русский народ не исчез через несколько десятков лет, нужно изменять демографические тренды, а для этого — «немедленно и сейчас» объявить «великий исход из городов», подытожил Александр Дугин.