Бывший мэр еще не отсудился

По словам партнера коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскара Мингазетдинова, формально обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по гражданскому делу, действительно признаются уголовным судом, прокурором и следователем без дополнительной проверки. «Однако следствие и уголовные суды не всегда принимают выводы гражданских судов во внимание, рассуждая, что предмет исследования в каждом виде судопроизводства имеет свои особенности, и принятые решения суда по гражданским делам не могут расцениваться как предрешающие выводы следствия или уголовного суда о том, содержит ли деяние признаки преступления, или о виновности»,— резюмирует эксперт.