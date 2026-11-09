Бывший мэр еще не отсудился
Экс-глава Уфы требует опровергнуть связь с эскортницами
Верховный суд Башкирии определит подсудность иска обвиняемого в коррупции экс-главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бывший мэр требует опровергнуть заявления, прозвучавшие на заседании горсовета в июле. Тогда депутаты уличили его в нецелевом использовании гаража администрации и связях с эскортницами, после чего сняли с должности. Скандал вокруг автопарка лег в основу нового дела против бывшего градоначальника, поэтому не исключено, что господин Мавлиев может использовать гражданский иск как аргумент в свою защиту.
Изначально Ратмир Мавлиев обратился с иском к горсовету и его спикеру Марату Васимову в Советский райсуд Уфы. 30 октября по подсудности требование передали в Октябрьский райсуд, на территории которого зарегистрирован представительный орган. Там его объединили с двумя другими исками — к депутатам Павлу Васильеву и Юлаю Муратову. Они вместе со спикером высказывались на заседании 14 июля, посвященном отставке градоначальника.
Как ранее сообщал “Ъ”, Марат Васимов рассказал коллегам о поступившей информации, согласно которой «гараж администрации Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана». Нельзя допускать, чтобы чиновники тратили деньги «на девушек легкого поведения», заявил следом Павел Васильев. «В воздухе витает всякая информация: и эскортницы, и коррупция, и судьи из Татарстана»,— поддержал коллег Юлай Муратов. В этих высказываниях эксперт петербургского ООО «Институт независимых досудебных и судебных экспертиз» усмотрел утверждения, порочащие бывшего сити-менеджера Уфы.
Судя по всему, депутаты опирались на публикации анонимных Telegram-каналов, которые стали появляться накануне отставки градоначальника. В них утверждалось, что Ратмир Мавлиев и близкие к нему люди якобы пользовались услугами эскортниц. В августе бывший мэр предложил депутатам не доводить дело до суда и «рассмотреть вопрос о возможности мирного урегулирования спора».
Адвокат Николай Герасимов, представляющий интересы Ратмира Мавлиева, сообщил “Ъ”, что на минувшей неделе Октябрьский райсуд отказался рассматривать требования бывшего градоначальника. Причины неизвестны: мотивировочную часть определения защитнику еще не предоставили. «Теперь Верховный суд республики должен решить, какой суд будет рассматривать иски. Это может произойти и за пределами республики»,— допустил господин Герасимов, добавив, что дата судебного заседания пока не назначена.
Ратмир Мавлиев попал под уголовное преследование в апреле. Мэру инкриминировали вывод из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., получение 10 млн руб. от представителя строительной компании, а также сбор с рекламных агентств 31 млн руб., которые якобы пошли на премиальный Lexus. Изначально глава Башкирии Радий Хабиров вступился за градоначальника, однако после появления информации о поездках судей на муниципальных автомобилях раскритиковал не только чиновника, но и Верховный суд республики. Впоследствии бывший мэр стал фигурантом дела о сборе компромата на господина Хабирова.
Данные о нецелевом использовании гаража мэрии, о котором говорили депутаты, подтвердила Контрольно-счетная палата администрации Уфы. В сентябре было возбуждено еще одно дело — о растрате с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности группой лиц. Его фигурантами стали Ратмир Мавлиев и бывший вице-мэр Рустам Хазиев. По данным следствия, сотрудники мэрии организовали не менее 22 поездок судей на автомобилях администрации и Центра общественной безопасности Уфы за пределы региона. Для отчетности они подавали подложные документы, заверяя в служебной необходимости таких поездок.
Сумму ущерба бюджету города следствие оценило в 661 тыс. руб. Не исключено, что в случае успеха бывший градоначальник может использовать иск к горсовету как аргумент в свою защиту при рассмотрении уголовного дела.
По словам партнера коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскара Мингазетдинова, формально обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по гражданскому делу, действительно признаются уголовным судом, прокурором и следователем без дополнительной проверки. «Однако следствие и уголовные суды не всегда принимают выводы гражданских судов во внимание, рассуждая, что предмет исследования в каждом виде судопроизводства имеет свои особенности, и принятые решения суда по гражданским делам не могут расцениваться как предрешающие выводы следствия или уголовного суда о том, содержит ли деяние признаки преступления, или о виновности»,— резюмирует эксперт.