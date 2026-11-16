Заммэра Иркутска добровольно отправился в зону СВО
Заместитель мэра—председатель комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска Георгий Комаров отправился служить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Как сообщает пресс-служба администрации, это произошло на основании личного заявления, чиновник уже отбыл к месту дислокации добровольческого формирования «Барс», где будет проходить дальнейшую службу.
По информации пресс-службы городской администрации, господин Комаров занимал пост главы Октябрьского округа с марта 2022 года. С этого времени он «занимался вопросами поддержки СВО», в частности неоднократно выезжал в прифронтовую зону с гуманитарными миссиями, сопровождал технику для мотострелкового полка «Иркут». Пост председателя комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров сохранит за собой на период прохождения военной службы.
Комментируя решение своего заместителя, мэр Иркутска Руслан Болотов назвал его «примером готовности отстаивать интересы города и страны». По его словам, город Иркутск и его жители на протяжении всего периода проведения СВО «отправили на фронт» сотни единиц техники и спецоборудования, десятки тонн медикаментов, снаряжения и другие необходимые предметы.