Заммэра Иркутска добровольно отправился в зону СВО

По информации пресс-службы городской администрации, господин Комаров занимал пост главы Октябрьского округа с марта 2022 года. С этого времени он «занимался вопросами поддержки СВО», в частности неоднократно выезжал в прифронтовую зону с гуманитарными миссиями, сопровождал технику для мотострелкового полка «Иркут». Пост председателя комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров сохранит за собой на период прохождения военной службы.