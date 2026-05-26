Губернатор отклонился от курса партии

Ульяновская область в 2028 году полностью перейдет на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ). В администрации губернатора-коммуниста Алексея Русских говорят, что новая система «больше всего подходит региону», хотя КПРФ выступает категорически против муниципальной реформы. Накануне очередных губернаторских выборов господин Русских показывает, что он «системный политик», полагает эксперт.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Управление внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области разрабатывает законопроект «О территориальной организации МСУ», предполагающий полный переход региона на одноуровневую систему МСУ. Об этом стало известно из пояснительной записки к другому проекту, о введении «одноглавой» модели управления в муниципалитетах, получивших статус муниципальных округов.

Руководитель управления внутренней политики Антон Буторин подтвердил “Ъ”, что законопроект о полном переходе области на одноуровневую систему разрабатывается управлением и «через три-четыре месяца будет готов и передан в заксобрание». Переход планируется завершить в 2028 году, решение принято «исходя из особенностей региона», пояснил чиновник.

Одноуровневая модель МСУ была введена федеральным законом «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который вступил в силу в июне 2025 года. Она предполагает ликвидацию нижнего уровня МСУ в виде самостоятельных сельских поселений, превращая их в «структурные подразделения» муниципальных округов. При этом закон дает регионам возможность сохранить прежнюю модель при наличии исторических особенностей и местных традиций.

Ульяновский губернатор Алексей Русских является членом ЦК КПРФ, которая последовательно выступает против перехода на одноуровневую систему МСУ. Коммунисты голосовали против принятия закона в Госдуме, не раз критиковал реформу и их лидер Геннадий Зюганов. Тем не менее в апреле 2025-го ульяновское заксобрание приняло пакет законов, вводящих одноуровневую систему МСУ «в качестве эксперимента» в трех районах — «чтобы потом посмотреть, что получится». Как признавался тогда спикер Валерий Малышев, «никто не знает, будет лучше или нет». Сейчас на такую модель переводится еще один район региона.

Антон Буторин сказал “Ъ”, что выводы об эффективности модели по пилотным округам пока не сделаны, «поскольку с момента перехода прошло всего полгода».

Фракция КПРФ в заксобрании будет голосовать против реформы. «Эта одноуровневая система им нужна, чтобы и дальше вести оптимизацию социальных учреждений на селе»,— сказал “Ъ” первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный. Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев сообщил, что его фракция согласится с законопроектом, если сначала будет предоставлен анализ достоинств и недостатков новой модели, а также если в нем будет учтено, что переход может быть осуществлен только при согласии населения.

Секретарь регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер заксобрания Владимир Камеко считает, что решение губернатора об одноуровневой системе «себя оправдывает», фракция его поддержит. «Для губернатора, я думаю, это непростое решение, но он не может ориентироваться в этих вопросах на политику партии, он реализует государственную политику в сфере управления»,— заметил единоросс.

В федеральном руководстве КПРФ от комментариев отказались.

Член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований РАПИР Николай Васин отмечает, что Алексей Русских «встроен в систему и как системный политик будет выполнять то, что ему рекомендует федеральный центр, то есть действовать согласованно с партией власти». «Накануне выборов губернатора (они пройдут в сентябре.— “Ъ”) для него это несет не очень хороший шлейф, поскольку доверие коммунистов теряется, а от электората "Единой России" он ничего не приобретает»,— добавляет политолог.

Отметим, что другие губернаторы от КПРФ относятся к реформе МСУ гораздо более критически. Глава Хакасии Валентин Коновалов прошлой осенью наложил вето на соответствующий закон Верховного совета республики. А орловский губернатор Андрей Клычков предложил «пока не торопиться» с переходом на одноуровневую систему, чтобы посмотреть, «как другие регионы будут переходить» и «какой эффект получат жители».

Сергей Титов, Ульяновск