Суд отказался вернуть мандат выступившему против СВО приморскому депутату Шульге
Девятый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решение Приморского краевого суда, отказавшегося восстановить Геннадия Шульгу в полномочиях депутата законодательного собрания региона.
«Судебная коллегия по административным делам суда кассационной инстанции согласилась с выводами суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных Шульгой административных исковых требований», — указано в сообщении суда.
«Дойду до Верховного суда, чтобы доказать необоснованность позиции приморских судов и заксобрания. Но восстановиться до сентябрьских выборов в новый состав заксобрания уже не успею», - заявил «Ъ» Геннадий Шульга. Он сослался на практику Верховного суда, согласно которой, если закон отменяется, то все решения на его основе тоже отменяются, и граждане, пострадавшие от применения незаконного закона, восстанавливаются в правах.
В феврале Фрунзенский райсуд Владивостока обязал заксобрание восстановить мандат господина Шульги, который был лишен полномочий в 2025 году из-за пропуска шести заседаний комитета по социальной политике и защите прав граждан. В парламенте посчитали, что это «систематическое неисполнение» депутатом его обязанностей. Однако господин Шульга доказал, что федеральным законом предусмотрена ответственность только за отсутствие на пленарных заседаниях. Соответствующая норма краевого закона была аннулирована.
Тем не менее 17 апреля апелляция пришла к выводу, что на момент принятия оспариваемых решений «положения закона Приморского края о статусе депутата являлись действующими», то есть восстановлению полномочия Геннадия Шульги не подлежат.
В мае 2022 года Геннадий Шульга подписал обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить СВО. После этого его исключили из фракции КПРФ.
Практика лишения депутатов мандатов за различные нарушения, в том числе за "прогулы" или сокрытие доходов, достаточно распространена в России. Например, Юрий Напсо (ЛДПР) был лишен мандата Госдумы в апреле 2025 года из-за пропуска более 200 дней заседаний, и его попытки восстановиться в Верховном суде пока не увенчались успехом. Вадим Белоусов также был лишен мандата Госдумы в 2023 году за прогулы, и адвокаты пытались оспорить это решение в Верховном суде. Депутатов также лишали мандатов за нарушения антикоррупционного законодательства, как это произошло с Евгением Каверзиным из Томской городской думы и Яном Ковалем из Нефтеюганска. В отличие от случая Шульги, где его решение отказаться от должности по собственной инициативе стало частью проблемы, в ряде других случаев депутаты успешно восстанавливали свои полномочия через суд после досрочного прекращения. Так, Свердловский областной суд восстановил в должности пятерых депутатов думы Пышминского муниципального округа, которые отозвали свои заявления об уходе. Также были прецеденты, когда Верховный суд восстанавливал полномочия депутатов (например, восстановил полномочия депутата из Забайкалья, в 2016 году отменил решение ЦИК о передаче думского мандата Юрию Эму).