Отчетность прошла переучет

На прошедшей в рамках завершившегося Восточного экономического форума закрытой встрече вице-премьера Дмитрия Григоренко с губернаторами были представлены итоги старта проекта «Гильотина отчетности», узнал “Ъ”. Эта инициатива направлена на наведение порядка в процессе запроса разнообразных сведений у регионов федеральными органами власти. Как выяснилось, всего центр требует от субъектов почти 7,2 тыс. различных форм сведений — и ежегодно получает от них более 1,3 млн отчетов. Предполагается, что до конца 2027 года будут отменено 30% таких форм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вчитавшись в формы отчетности, запрашиваемые у регионов, в правительстве нашли в них много лишнего (на фото — вице-премьер Дмитрий Григоренко)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Вчитавшись в формы отчетности, запрашиваемые у регионов, в правительстве нашли в них много лишнего (на фото — вице-премьер Дмитрий Григоренко)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Проведенная инвентаризация отчетности показала, что федеральные органы исполнительной власти требуют у регионов 7180 различных форм сведений, а общее количество отчетов превышает 1,3 млн в год. Такие цифры, как стало известно “Ъ”, 2 сентября на закрытой встрече с губернаторами привел вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В аппарате чиновника уточнили, что сумма издержек в виде трудозатрат на предоставление таких данных, по оценке Минэкономики, составляет примерно 8,9 млрд руб. в год.

Проект «Гильотина отчетности» предполагает, что федеральные органы с 2027 года смогут запрашивать у регионов только сведения, включенные в Единую систему отчетности, созданную на базе государственной автоматизированной системы «Управление». Исключения сделаны для запросов данных по отдельным поручениям президента, премьер-министра и вице-премьеров, а также для иных случаев, предусмотренных нормативными актами. Так Белый дом планирует навести порядок в системе запросов разнообразных данных у регионов — избавиться от дублирования запросов, исключить ручной сбор данных, убрать лишние отчеты и предоставление сведений на бумаге. Проект стартовал 1 июля 2026 года и должен завершиться 30 ноября 2030 года. В нем участвуют все регионы и 46 федеральных ведомств (см. “Ъ” от 1 июля).

Согласно представленным на встрече данным, из названных 7180 тыс. форм отчетности уже отменены 825. 1,5 тыс. форм признаны актуальными, но их еще предстоит оценить на заседаниях профильных рабочих групп — если федеральные органы смогут доказать необходимость этой отчетности, она будет включена в реестр. Пока анализируется 2,9 тыс. форм, а 1,8 тыс. признаны не попадающими в проект (статистическая, финансовая, налоговая, бюджетная).

Предполагается, что до конца 2027 года доля попавших «под нож» форм увеличится до 30%, до более 2 тыс.

«Мы собираем всю отчетность в одном реестре и максимально переводим ее в цифровой формат. Если какой-то отчет нельзя перевести в цифру, мы все равно фиксируем, для чего он нужен, что именно в нем собирается и в какие сроки его нужно сдавать,— пояснили “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко.— Отчетность оцениваем по принципу "двух ключей": федеральный центр определяет, действительно ли нужен тот или иной отчет, а регион подтверждает, что эти данные можно собрать и предоставить».

Эксперты относятся к проекту по-разному. По словам профессора кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексея Ефремова, проблема информационных издержек остается ключевой и в бизнесе, и в госуправлении. При этом недостаточно продуманная цифровизация многих административных и бизнес-процессов без трансформации их сущности ее только усугубляет (например, наращивается число государственных информсистем). Итог — информационная асимметрия: отсутствие достоверных данных не только для обучения искусственного интеллекта, но и для обычных процессов, резюмирует эксперт.

По мнению директора научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дмитрия Землянского, запуск «Гильотины отчетности» — палка о двух концах. Она позволит разгрузить региональные власти, но есть и риски. Прежде всего — в отборе первичных показателей, которые будут предоставляться через информсистему «Управление», поскольку «предусмотреть все ситуации невозможно». В целом, отмечает Дмитрий Землянский, предложенный подход — часть передового тренда в организации госстатистики (переход к сбору показателей, а не форм отчетности). Поэтому, добавляет он, важно не сократить слишком сильно набор первичных показателей и повысить качество обмена информацией между ведомствами — чтобы они знали, кто и по какой методике ее уже запрашивал. «Риск того, что дублирующие запросы продолжатся, только теперь — на основании поручений вице-премьеров, существенный»,— полагает эксперт.

Венера Петрова