Бывший мэр определился с будущим
И. о. главы Владивостока назначен вице-премьер приморского правительства
Врио губернатора Приморья, экс-мэр Владивостока Константин Шестаков назначил исполняющим обязанности главы краевого центра зампреда правительства края Кирилла Хижинского. Как ожидается, он будет представлен гордуме для избрания мэром Владивостока на постоянной основе. Это кадровое решение вызвало недоумение у некоторых местных политиков, указавших на то, что профессиональный опыт чиновника, ранее занимавшегося в основном вопросами сельского хозяйства, плохо соотносится с требованиями к мэру большого города. Кроме того, два года назад господин Хижинский был оштрафован судом за незаконную охоту на 150 тыс. руб.
«Представил сегодня на еженедельном планерном совещании исполняющего обязанности главы города Владивостока Кирилла Хижинского… Обозначил направления, которые в числе прочих требуют особого внимания руководителя столицы Приморья»,— написал Константин Шестаков 2 ноября в своем Telegram-канале. Он пояснил, что властям краевого центра необходимо заниматься строительством дорог, обновлением общественного транспорта и модернизацией теплосетей. «В город Владивосток должен прийти вдумчивый, серьезный профессионал из команды правительства»,— добавил врио губернатора.
Пост мэра Владивостока стал вакантным после назначения 22 октября Константина Шестакова, возглавлявшего город последние пять лет, на должность врио главы Приморья.
Кирилл Хижинский получил назначение в правительство Приморья в ноябре 2024 года. На посту вице-премьера он курировал вопросы имущественных и земельных отношений, транспорта и дорожного хозяйства, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, мелиорации и гидрологии. До этого в течение почти четырех лет господин Хижинский возглавлял Черниговский округ края, но в марте 2024-го ушел в отставку в связи со вступлением в силу обвинительного приговора за незаконную охоту (п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ). В качестве наказания чиновнику был назначен штраф в размере 150 тыс. руб. Однако уже в мае того же года депутаты местной думы вновь избрали его главой Черниговского муниципального округа.
Отец Кирилла Хижинского Владимир Хижинский в конце 1980-х возглавлял Черниговский райком КПСС, а в начале 2000-х избрался в парламент Приморья (депутатом того же созыва был экс-губернатор Приморья, а ныне полпред президента на Дальнем Востоке Олег Кожемяко). Дядя чиновника Александр Хижинский два срока возглавлял Приморский краевой суд, а в 2018–2024 годах руководил Девятым кассационным судом общей юрисдикции.
Решение о новом назначении Кирилла Хижинского вызвало недоумение у некоторых местных политиков. «Человек возглавлял сельскохозяйственный муниципалитет, на посту зампреда также отвечал за сельское хозяйство — и вдруг получает назначение в большой город, тематика проблем которого совершенно другая. Логичным было бы назначение мэра Артема Вячеслава Квона или бывшего мэра Уссурийска Евгения Коржа, они имеют опыт решения проблем больших по региональным меркам городов»,— заявил “Ъ” депутат парламента края Евгений Ляшенко (КПРФ).
«Мне такое назначение непонятно, и моим коллегам, с которыми успел обменяться мнениями, тоже,— признался “Ъ” депутат от "Единой России", пожелавший остаться неназванным.— Человеку с опытом руководства сельским хозяйством будет сложно руководить большим городом».
«Деятельность Хижинского была мало связана с тем, что необходимо для управления большим городом»,— согласен политолог Вячеслав Беляков. Хотя, по его мнению, человек, связанный с сельским хозяйством, возможно, сможет решить проблему с засильем сорняков в городе. В своем Telegram-канале эксперт также иронично заметил, что «назначать уже разок осужденного человека мэром Владивостока с точки зрения магического сознания вполне логично», поскольку снаряды «дважды в одну воронку» падать не должны.
Фигурантами уголовных дел за последние четверть века становились четыре из шести бывших мэров Владивостока. Юрий Копылов (1998–2004) и Владимир Николаев (2004–2008) получили условные сроки за превышение полномочий, Игоря Пушкарева (2008–2017) осудили на 15 лет строгого режима за взятку и злоупотребление должностными полномочиями, а Олег Гуменюк (2018–2021) получил 12-летний срок за взяточничество.