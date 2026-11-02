Бывший мэр определился с будущим

Врио губернатора Приморья, экс-мэр Владивостока Константин Шестаков назначил исполняющим обязанности главы краевого центра зампреда правительства края Кирилла Хижинского. Как ожидается, он будет представлен гордуме для избрания мэром Владивостока на постоянной основе. Это кадровое решение вызвало недоумение у некоторых местных политиков, указавших на то, что профессиональный опыт чиновника, ранее занимавшегося в основном вопросами сельского хозяйства, плохо соотносится с требованиями к мэру большого города. Кроме того, два года назад господин Хижинский был оштрафован судом за незаконную охоту на 150 тыс. руб.