Мэр Якутска Григорьев досрочно ушел в отставку
Мэр Якутска Евгений Григорьев направил в Якутскую городскую Думу заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Нового главу города выберут местные депутаты на внеочередной сессии.
Как напомнила пресс-служба Якутской гордумы, глава Якутии Айсен Николаев уже внес на рассмотрение кандидатуры Дмитрия Садовникова и Владислава Созонова на должность мэра. Для избрания кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. Срок полномочий мэра Якутска составляет пять лет.
Мэра Якутска впервые будут выбирать в городской думе. В конце 2025 года прямые выборы мэров городов и глав районов в республике были отменены.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мэрам помянули старое».
Уход Евгения Григорьева с поста мэра Якутска и переход к новой системе избрания главы города депутатами являются частью более широкого процесса изменения местного самоуправления в России. В середине 2025 года вступил в силу новый федеральный закон о местном самоуправлении, который ввел для региональных столиц принципиально новый порядок избрания градоначальников — теперь их выбирают депутаты из числа кандидатов, предложенных губернатором. Ранее Якутск был одним из немногих административных центров, где сохранялись прямые выборы мэра до середины 2025 года.
Процесс отмены прямых выборов в Якутии начался еще в октябре 2024 года, когда Якутская городская дума впервые выступила с такой инициативой, предложив отменить всеобщее волеизъявление во всех административных центрах страны. В декабре того же года дума разработала республиканский законопроект об отмене прямых выборов, который был поддержан большинством депутатов. В поддержку отмены прямых выборов высказался глава республики Айсен Николаев, который сам является бывшим мэром Якутска (2012-2018 гг.).