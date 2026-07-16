Мэр Якутска Григорьев досрочно ушел в отставку

Мэр Якутска Евгений Григорьев направил в Якутскую городскую Думу заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Нового главу города выберут местные депутаты на внеочередной сессии.

Как напомнила пресс-служба Якутской гордумы, глава Якутии Айсен Николаев уже внес на рассмотрение кандидатуры Дмитрия Садовникова и Владислава Созонова на должность мэра. Для избрания кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. Срок полномочий мэра Якутска составляет пять лет.

Мэра Якутска впервые будут выбирать в городской думе. В конце 2025 года прямые выборы мэров городов и глав районов в республике были отменены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэрам помянули старое».