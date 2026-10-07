Старосте не радости

Особый интерес у членов жюри вызвала тема помощи фронту. Одной из первых об этом подробно отчиталась староста поселка дома отдыха «Красный стан» Лариса Безина: «Естественно, у нас много (односельчан.— “Ъ”), которые служат на СВО. Несколько семей — по двое. Не остаемся в стороне: варенья, соленья — все передаем. Это непосредственно для наших ребят, которые там, а для остальных мы открываем сбор, как только администрация спрашивает: "Вот такие-то нужды, надо собраться"». С какого-то момента финалисты, обменивавшиеся впечатлениями в коридоре, перестали дожидаться вопроса и сами поднимали «правильную» тему.