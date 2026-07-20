Избран новый мэр Якутска

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Якутии в конце 2025 года был принят республиканский закон, отменяющий прямые выборы мэров городов и глав районов. Теперь эти должности замещаются депутатами местных советов из числа кандидатов, предложенных губернатором. Этот закон стал следствием нового федерального закона о местном самоуправлении, который вступил в силу 19 июня 2025 года и закрепил, что главы административных центров субъектов РФ избираются представительным органом муниципального образования из кандидатур, представленных высшим должностным лицом субъекта. Ранее прямые выборы мэров сохранялись только в Якутске, Хабаровске, Абакане и Анадыре.

Якутская городская дума впервые выступила с инициативой об отмене прямых выборов мэра в октябре 2024 года, предлагая Госдуме отменить всеобщее волеизъявление во всех административных центрах страны. В ноябре 2024 года в Якутске даже прошел митинг против отмены выборов, организованный партией «Яблоко», но активной реакции населения не последовало. Глава Якутии Айсен Николаев поддержал отмену прямых выборов, объяснив это изменившимися условиями и тем, что избрание глав депутатами, избранными населением, не противоречит демократическим принципам. Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, напротив, назвала решение ошибочным, подчеркивая, что избиратели лишаются права выбора. Судебная попытка депутатов от партии «Новые люди» оспорить решение гордумы в Верховном суде Якутии также не увенчалась успехом.

Дмитрий Садовников, теперь избранный мэром, ранее занимал должность первого вице-премьера республики. Досрочная отставка предыдущего мэра Евгения Григорьева в июле 2026 года привела к выборам нового главы города местными депутатами.