Деревне добавят пространства

Минэкономики обещает расширить охват господдержкой сельских территорий за счет введения в Стратегию пространственного развития понятия «сельские агломерации». Ими будут признаваться поселения с численностью населения более 1,5 тыс. человек, расположенные далее 20 км от опорных пунктов, в которых сейчас сосредоточена социальная и прочая инфраструктура. Такой шаг позволит увеличить число сельских жителей, подпадающих под действующие программы комплексного развития территорий, с 7 млн до 15 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минэкономики задумали расширить число сельских территорий, охватываемых программами господдержки (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Минэкономики задумали расширить число сельских территорий, охватываемых программами господдержки (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глава Минэкономики Максим Решетников 8 июля представил Госдуме доклад о ходе исполнения стратегий пространственного развития и устойчивого развития сельских территорий.

Министр сообщил, что вскоре в этих программных документах будет закреплено понятие «сельские агломерации». Ими будут считаться населенные пункты с численностью населения более 1,5 тыс. человек и расположенные далее 20 км от ближайших опорных пунктов (перспективных «точек», в которых сконцентрированы объекты инфраструктуры, используемые жителями прилегающих территорий).

По оценке ведомства, число поселений, отнесенных к сельским агломерациям, составит более 1,6 тыс.

Каждый регион с учетом утвержденных федеральных критериев и собственной специфики самостоятельно определит свой перечень сельских агломераций.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, «опорники» (находятся дальше 50 км от крупных городов и имеют круглогодичную связь с центром региона) и сельские агломерации — два разных инструмента пространственного развития, которые дополнят друг друга. Если первые формируют каркас расселения, инфраструктуры и экономики на селе, то вторые позволят распространить современные подходы к развитию на более широкий круг территорий, обладающих собственным экономическим потенциалом, но не вошедших в перечень опорных пунктов.

По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) «опорники» получают поддержку государства (в частности, при строительстве инфраструктуры и для стимулирования инвестиций). Для них действует льготная «Сельская ипотека» со ставкой до 3% и компенсации на строительство жилья.

При этом, как пояснил министр, многие крупные и динамично развивающиеся поселения приоритетной поддержки лишены.

Закрепление статуса «сельских агломераций» позволит распространить на них механизмы поддержки «опорников» и увеличит число охваченного ею населения с 7 млн до 15 млн человек.

Ключевым инструментом останется программа КРСТ, но Минэкономики планирует приоритизировать распределение субсидий в пользу сельских агломераций и в рамках других отраслевых программ.

Депутаты предложение ведомства поддержали, однако вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев предупредил о рисках его реализации, указав на хроническое недофинансирование КРСТ. В 2027 году ее финансирование планируется снизить с прежних 95 млрд до чуть более 50 млрд руб., что, по словам депутата, «позволит поддерживать только ранее начатые объекты».

Гендиректор фонда «Институт экономики города» Сергей Пузанов указывает, что нынешнее регулирование сельских агломераций противоречиво и размыто. Хотя термин уже упоминается в нормативных актах (включая правила по «Сельской ипотеке» и госпрограмму КРСТ), его можно трактовать формально: часто статус присваивается одиночным малым городам или почти всей территории региона ради максимизации федеральных субсидий.

Ситуацию усложняет то, что критерии «опорников» пересекаются с агломерациями, но не синхронизированы с ними.

Дополнительный риск создает реформа местного самоуправления (см. “Ъ” от 19 февраля 2025 года), пересматривающая статус поселений. На федеральном уровне, полагает эксперт, четкие критерии для обоих понятий необходимы для того, чтобы обеспечить реальное развитие агломерационных связей.

Жилье, дороги, коммунальная инфраструктура и соцобъекты на селе часто планируются разрозненно, добавляет руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов. Сельская агломерация, по его мнению, может стать инструментом синхронизации таких процессов.

Анна Королева