Андрей Воровский избран на пост главы Петропавловска-Камчатского
Депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского избрали Андрея Воровского на пост главы города. В должности исполняющего обязанности главы краевого центра он проработал с апреля.
«Решением депутатов Городской Думы Главой Петропавловска-Камчатского избран Андрей Викторович Воровский»,— сообщила пресс-служба городской администрации.
Господин Воровский назначен главой Петропавловска-Камчатского единогласно — за его кандидатуру проголосовали все 22 депутата гордумы. Вторым кандидатом был первый заместитель городского главы Михаил Передерий.
Бывший глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев занимал должность с ноября 2024 года. 6 апреля 2026-го он ушел в отставку, а в должность исполняющего обязанности вступил господин Воровский. В июле губернатор Камчатки выдвинул кандидатуры Андрея Воровского и Михаила Передерия на пост мэра.
До назначения на должность исполняющего обязанности главы Петропавловска-Камчатского с апреля 2026 года, Андрей Воровский занимал пост первого заместителя главы города с января 2026 года. До этого, с 2023 по 2026 год, он руководил Соболевским районом Камчатского края.
Предыдущий глава города, Евгений Беляев, подал в отставку 6 апреля 2026 года. Он был избран на пятилетний срок в ноябре 2024 года. После его отставки правительство Камчатского края объявило приоритетом решение проблем краевой столицы, где проживает большинство населения региона.