Андрей Воровский избран на пост главы Петропавловска-Камчатского

Составлено ИИ-Ассистентъ

До назначения на должность исполняющего обязанности главы Петропавловска-Камчатского с апреля 2026 года, Андрей Воровский занимал пост первого заместителя главы города с января 2026 года. До этого, с 2023 по 2026 год, он руководил Соболевским районом Камчатского края.

Предыдущий глава города, Евгений Беляев, подал в отставку 6 апреля 2026 года. Он был избран на пятилетний срок в ноябре 2024 года. После его отставки правительство Камчатского края объявило приоритетом решение проблем краевой столицы, где проживает большинство населения региона.