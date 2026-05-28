Продажу бензина детям запретили в Новосибирской области

Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли сразу в двух чтениях законопроект о запрете розничной продажи бензина, дизеля и лакокрасочных материалов несовершеннолетним. Решение принято на парламентской сессии 28 мая.

Корректировки вносятся в региональный закон «О защите прав детей». Несовершеннолетние не смогут покупать автомобильный бензин, дизельное топливо, органические растворители, лаки, краски и эмали. Исключение сделано для подростков старше 16 лет, имеющих водительские удостоверения.

«Инициатива обусловлена случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами имущества при помощи различных легковоспламеняющихся жидкостей», — сказал областной прокурор Александр Бучман. Еще одна причина — необходимость принимать меры для предупреждения ДТП с участием детей и подростков: чтобы они не могли самостоятельно заправлять транспортные средства.

Запрет на продажу топлива уже действует в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, Приморском крае, Татарстане и Чувашии. С 1 сентября 2026 года меры заработают в Московской и Астраханской областях, в Забайкальском крае.