Бердские единороссы утратили единство

Во втором по численности населения городе Новосибирской области — Бердске — завершилось выдвижение кандидатов в депутаты муниципального парламента. Процедура прошла на фоне конфликта фракции «Единой России» (ЕР) действующего созыва с мэром Семеном Лапицким. Он привел к тому, что члены фракции, включая спикера Владимира Голубева, пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев, а партии пришлось сформировать новую команду кандидатов. Впрочем, и в этих условиях в избирательном штабе единороссов рассчитывают получить в горсовете по итогам выборов 18 мандатов из 27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены фракции единороссов в горсовете Бердска решили пойти на очередные выборы в качестве самовыдвиженцев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Члены фракции единороссов в горсовете Бердска решили пойти на очередные выборы в качестве самовыдвиженцев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вечером 29 июля в Новосибирской области завершилось выдвижение кандидатов на муниципальных выборах. В том числе на выборах в горсовет Бердска — второго по численности населения города региона со 104 тыс. жителей. По данным территориальной избирательной комиссии Бердска, всего было выдвинуто около 150 кандидатов. В выборах принимают участие пять партий (ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко»), а также самовыдвиженцы.

В горсовете Бердска 27 мест. Все депутаты избираются в одномандатных округах. Под конец работы пятого созыва фракция ЕР насчитывала 13 человек из 25 (два мандата являлись вакантными). В их числе спикер Владимир Голубев. Пять человек входили в объединение «В интересах Бердска», включая Андрея Бухарова, который избирался от партии «Новые люди». КПРФ располагала тремя мандатами. От «Справедливой России» и ЛДПР было избрано по одному депутату.

Процедура выдвижения кандидатов проходила на фоне конфликта между фракцией ЕР в пятом созыве и мэром Семеном Лапицким, возглавившим Бердск в 2025 году. В апреле 2026 года горсовет большинством голосов признал работу городской администрации неудовлетворительной. В мае никто из 13 членов фракции ЕР не участвовал в предварительном партийном голосовании по отбору кандидатов. По данным ГАС «Выборы», 12 членов фракции подали заявления в качестве самовыдвиженцев. В их числе Владимир Голубев и вице-спикер Максим Аредаков.

Некоторые из депутатов-единороссов упоминаются в качестве участников движения «Сделай выбор!». «“Сделай выбор!” — социальная платформа, созданная в Бердске при поддержке сенатора РФ Александра Карелина. Это команда деятельных, достойных и авторитетных людей, которые объединились для того, чтобы постараться наконец-то решить давние острые проблемы и работать над проектами, способствующими развитию нашего города»,— говорится в сообщении, размещенном в аккаунте организации в соцсети «ВКонтакте». «Сделай выбор!» возглавил брат спикера, предприниматель Виктор Голубев.

Председатель совета регионального отделения «Справедливой России» (РО СР), депутат Госдумы РФ Александр Аксененко поддержал движение. СР решила не выставлять своих кандидатов в Бердске. «Депутат Фируз Хасанов продолжает оставаться членом партии, но было принято решение о его участии в выборах в качестве самовыдвиженца»,— сообщили в РО СР.

Официально руководство РО ЕР не давало оценки действиям бердской фракции.

«Депутаты посчитали, что сегодня у ЕР не самая лучшая ситуация в “протестном” Бердске. Возможно, план был такой: идти на выборы самовыдвиженцами, а после победы на округах вступят во фракцию ЕР»,— прокомментировали «Ъ-Сибирь» ситуацию в городском избирательном штабе партии.



В этих условиях единороссы сформировали новую команду кандидатов по итогам праймериз. В их числе депутат Алексей Осин, который входит в объединение «В интересах Бердска». В штабе рассчитывают на то, что выборы, несмотря на возникшие трудности, принесут ЕР 18 мандатов.

«Один из центров политического влияния Бердска доказывает, что не считаться с его интересами может дорого обойтись для ЕР. В ином случае вышестоящая власть давно вмешалась бы и постаралась “закатать в асфальт” подобный конфликт, чтобы не скандализировать федеральные выборы. Но участники бердской фронды, братья Голубевы, связаны с влиятельным сенатором Александром Карелиным. И без этих депутатов выгодный для областной власти пазл в новом составе горсовета не сложится. Поэтому силовые сценарии отставлены, и до поры до времени кураторы делают вид, будто в Бердске все идет по плану. Если так, после выборов новоявленные самовыдвиженцы войдут в состав фракции ЕР»,— прогнозирует развитие событий директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.

Оппозиционные партии выстраивают свою кампанию в городе с учетом организационных процессов в ЕР. Секретарь обкома КПРФ Глеб Черепанов сказал, что коммунисты «видят политическую ситуацию, которая сложилась в Бердске» и считают ее «благоприятной». Впрочем, организационных проблем не избежали и коммунисты. Так, действующий депутат Дмитрий Титов пошел на выборы самовыдвиженцем. «Не сошлись в оценках ситуации с горкомом»,— объяснил он «Ъ-Сибирь» свое решение.

«В Бердске сложилась необычная политическая ситуация. Можно спрогнозировать, что явка там будет существенно выше, чем в среднем по Новосибирской области, а конкуренция серьезно обострится. Тем сложнее спрогнозировать конечный результат»,— отметил заместитель руководителя фракции «Новых людей» в областном законодательном собрании Марат Сафаров.

По его словам, партия планирует по итогам выборов увеличить свое присутствие в муниципальном парламенте и сформировать в нем фракцию.

Помимо Бердска, выборы горсоветов пройдут также в городах Обь и Искитим. Всего с учетом довыборов в ряде районов, по данным облизбиркома, на муниципальных выборах в Новосибирской области выдвинуто 488 кандидатов, из которых 332 — политическими партиями.

Валерий Лавский