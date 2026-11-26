ТАСС узнал об обысках в администрации Вологды после смерти пятилетней девочки
В администрации Вологды прошли обыски после смерти пятилетней девочки из многодетной семьи от истощения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Днем губернатор Георгий Филимонов поручил областному правительству провести расследование. Он заявил, что у него возникло «много вопросов» к работе органов соцзащиты и комиссии по делам несовершеннолетних. Следственное управление СКР по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности (ст. 293 УК).
Родители ребенка были допрошены несколько часов назад, после чего задержаны. Во время дачи показаний мать погибшей заявила, что не вызывала скорую, поскольку надеялась откормить ребенка кашей. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК).
О смерти пятилетней девочки стало известно 25 ноября. В тот же день ее семилетнего брата, у которого также диагностировали истощение, доставили в реанимацию областной детской больницы в тяжелом состоянии. Туда же направили остальных десять детей. Их здоровью ничего не угрожает.
С 2024 года семья стояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Последний визит работники соцзащиты совершили 12 ноября.