О смерти пятилетней девочки стало известно 25 ноября. В тот же день ее семилетнего брата, у которого также диагностировали истощение, доставили в реанимацию областной детской больницы в тяжелом состоянии. Туда же направили остальных десять детей. Их здоровью ничего не угрожает.