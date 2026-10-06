Мэр Краснодара Евгений Наумов ушел в отставку без объяснений

Глава Краснодара Евгений Наумов, чьи полномочия истекали в ноябре 2027 года, объявил о досрочной отставке. Причины решения градоначальник не разъяснил и ограничился заявлением о том, что «жизнь — это движение, и надо двигаться дальше». Он также поблагодарил краснодарцев за поддержку и справедливую критику. Обязанности главы города будет временно исполнять вице-мэр Дмитрий Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Наумов

Фото: Маргарита Синкевич Евгений Наумов

Фото: Маргарита Синкевич

Опрошенные “Ъ” чиновники и депутаты признались, что отставка Евгения Наумова стала для них полной неожиданностью. Многие обратили внимание, что вопрос о его переизбрании поднимался в середине сентября, когда администрация края сформировала комиссию по отбору кандидатур на пост градоначальника. Хотя этот шаг был скорее техническим: комиссия создана в связи с новым порядком избрания главы, кандидатуру которого должен предложить губернатор.

Евгений Наумов работал в должности главы Краснодара с ноября 2022 года. Ярких событий, конфликтов или скандальных происшествий при нем не происходило. Сам градоначальник назвал это время периодом больших строек: в прощальном обращении к горожанам он напомнил, что в Краснодаре открывались новые школы и детсады, обновлялся общественный транспорт и модернизировалась коммунальная инфраструктура, была запущена программа развития улично-дорожной сети. При этом жители неоднократно предъявляли главе города претензии по поводу срыва сроков ввода школ в эксплуатацию.

Окружение Евгения Наумова не было замечено в громких коррупционных историях. Единственное исключение — вице-мэр Всеволод Нетреба, который в декабре 2025 года получил четыре года колонии за взятку.

Чем запомнился на посту главы Краснодара Евгений Наумов — в материале «Ъ».

Анна Перова, Краснодар