Мэр Уфы отсудил полномочия

Верховный суд Башкирии удовлетворил иск о восстановлении в должности экс-главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий. В июле горсовет досрочно расторг с ним трудовой договор из-за лишения доступа к гостайне, однако сити-менеджер, чей срок и без того истекает в сентябре, решил восстановиться, чтобы попрощаться с жителями и коллективом. Депутаты планируют уволить градоначальника еще раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Ответчиками по иску Ратмира Мавлиева выступали мэрия и горсовет Уфы, а также глава Башкирии Радий Хабиров. Почему Верховный суд удовлетворил требования чиновника, неизвестно: заседания проходили в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну. На этом же основании высшая судебная инстанция не будет публиковать мотивировочную часть решения. Помимо восстановления в должности, Верховный суд Башкирии обязал мэрию компенсировать господину Мавлиеву зарплату за время вынужденного прогула — 189 тыс. руб.

Ратмир Мавлиев возглавлял городскую администрацию с марта 2022 года, его контракт истекал в сентябре. В конце апреля сити-менеджера обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, он участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором проживал чиновник.

Ему также инкриминируют получение 10 млн руб. от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, которые якобы пошли на премиальный Lexus.

Вину господин Мавлиев не признает. Изначально его поместили в СИЗО, однако Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения сначала на домашний арест, а позже — на запрет определенных действий.

14 июля горсовет Уфы досрочно расторг контракт с сити-менеджером. Депутаты приняли это решение единогласно. Поводом стало лишение Ратмира Мавлиева доступа к гостайне по инициативе главы республики. Тогда несколько депутатов, включая спикера Марата Васимова, озвучили данные из анонимных Telegram-каналов о том, что господин Мавлиев и близкие ему люди якобы пользовались услугами эскортниц в загородных домах, а автопарк мэрии использовали не по назначению — на служебных автомобилях якобы возили в Казань и обратно судей Верховного суда Башкирии. Просьбу проверить информацию о нецелевом использовании автопарка господин Васимов направил в Следственный комитет и Контрольно-счетную палату администрации города. О результатах пока не сообщалось.

Ратмир Мавлиев не согласился с решением горсовета и 24 июля подал иск в Октябрьский райсуд Уфы.

Адвокат Марат Самойлов, представляющий интересы сити-менеджера, пояснял “Ъ”, что господина Мавлиева необоснованно лишили доступа к гостайне и нарушили процедуру увольнения: «Он не был заранее уведомлен и, соответственно, не имел возможности представить свои доводы».

4 августа райсуд передал дело в высшую инстанцию республики.

На минувшей неделе в перерыве одного из заседаний господин Мавлиев заявил, что в случае успеха воспользуется возможностью, чтобы попрощаться с коллективом и жителями города. Оставаться главой администрации после истечения полномочий в сентябре чиновник не собирался.

Марат Васимов заявил “Ъ”, что горсовет еще не ознакомлен с решением суда, однако позиция представительного органа не изменилась. «Если суд увидел процедурные нарушения в его увольнении, то мы вновь готовы принять аналогичное решение, исправив все недочеты»,— добавил он.

Булат Баширов, Идэль Гумеров, Уфа