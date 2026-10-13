Мэр Новороссийска призвал не верить слухам о претензиях к администрации города

Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, в настоящее время идет проверка информации о возможных противоправных действиях руководства городской администрации. Проверяются данные о перечислении застройщиками «благотворительного взноса» в сумме 250 млн руб. на счет футбольного клуба «Черноморец». Устанавливаются обстоятельства согласования строительства гостиницы вблизи воинской части, а также выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию торгового центра.