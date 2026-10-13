Мэр Новороссийска призвал не верить слухам о претензиях к администрации города
13.10.2026, 11:17
Глава Новороссийска Андрей Кравченко провел еженедельное аппаратное совещание по текущим вопросам. Господин Кравченко призвал слушателей не обращать внимания на информацию, которую, по словам градоначальника, распространяют блогеры и СМИ, не имеющие лицензии. Накануне появились сообщения о том, что в администрации Новороссийска прошли оперативные мероприятия.
«Убирайте слухи и разногласия»,— заявил мэр Андрей Кравченко, не уточнив при этом, о чем идет речь. Трансляцию совещания вело телевидение Новороссийска.
Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, в настоящее время идет проверка информации о возможных противоправных действиях руководства городской администрации. Проверяются данные о перечислении застройщиками «благотворительного взноса» в сумме 250 млн руб. на счет футбольного клуба «Черноморец». Устанавливаются обстоятельства согласования строительства гостиницы вблизи воинской части, а также выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию торгового центра.