Мэр Уфы Мавлиев обжаловал арест по делу о взяточничестве

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, обжаловал свой арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Советского суда Уфы. Мэра арестовали до 11 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратмир Мавлиев

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Ратмир Мавлиев

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

«Поступили апелляционные жалобы от Мавлиева и адвоката»,— рассказала собеседница агентства. По ее словам, защита мэра, а также прокуратура города требуют изменить срок содержания Мавлиева под стражей.

Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий (п. п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

По данным следствия, Ратмир Мавлиев вместе со своими подчиненными «организовали незаконное отчуждение» земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м в границах территории санатория «Радуга» на улице Авроры в Уфе. В 2025 году мэр потребовал от представителя застройщика «передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство». Как сообщило следствие, компания должна была выкупить участок за 13 млн руб., а затем переоформить его «в интересах главы города».