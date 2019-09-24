Генассамблея ООН 2019

23-27 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. Она будет посвящена активизации международных усилий в искоренении нищеты, обеспечении качественного образования, борьбе с изменением климата и содействии инклюзивности. Одним из самых ожидаемых событий этой недели станет встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Подготовка к сессии Генассамблеи уже ознаменовалась рядом скандалов, связанных с отказом в визах членам российской и иранской делегаций. Все подробности и последние новости о Генассамблее ООН в Нью-Йорке — в сюжете «Ъ».