За день над Россией сбили 83 беспилотника
С 08:00 до 20:00 мск силы противовоздушной обороны сбили 83 беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями, Башкирией и Крымом.
Оперштаб Белгородской области сообщал, что при атаке БПЛА пострадали два человека. Они получили осколочные ранения мягких тканей головы, шеи, грудной клетки и спины. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что за 28 ноября в регионе погибли три человека.