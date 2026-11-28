С 08:00 до 20:00 мск силы противовоздушной обороны сбили 83 беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями, Башкирией и Крымом.