Владимир Зеленский прозвучал в записи

Украинская тема остается одной из главных на 74-й сессии Генассамблеи ООН и продолжает держать в напряжении американских политиков. После того как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник инициировала слушания по импичменту Дональду Трампа, президент нанес ответный удар. В среду Белый дом обнародовал стенограмму беседы лидеров США и Украины, после которой демократы обвинили Дональда Трампа в незаконной попытке добыть компромат на его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Текст беседы не дает однозначного ответа на вопрос, оказывал ли президент США давление на Владимира Зеленского. Но, несмотря на отсутствие прямых доказательств, уже после обнародования текста беседы Нэнси Пелоси сообщила: расследование по импичменту будет продолжено. А Минюст США сделал однозначный вывод: закон нарушен не был, дальнейшего расследования не требуется.

Второй день недели высокого уровня на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке стал для нового президента Украины Владимира Зеленского, впервые принимающего участие в глобальном форуме, первыми международными смотринами такого ранга. До запланированной на вечер среды встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому предстояло совершить свой дебют на Генассамблее — впервые выступить с трибуны ООН. В своем выступлении он сделал главный упор на конфликт в Донбассе, после чего выразил мнение о том, что «в современном мире больше не существует чужих войн».

Несмотря на его предыдущие попытки дистанцироваться от риторики и приемов своего предшественника Петра Порошенко, Владимир Зеленский также говорил о «российской агрессии».

В качестве главного доказательства он продемонстрировал пулю, которой в 2016 году в Донбассе был убит украинский оперный певец Василий Слипак.

Между тем последующие события напомнили, что в разгар недели высокого уровня на 74-й сессии Генассамблеи ООН американских политиков больше волнуют другие вопросы, связанные с набирающей темп президентской гонкой в США. После того как во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси инициировала слушания по импичменту Дональду Трампа, обвинив в злоупотреблении властью, тот нанес своим оппонентам-демократам ответный удар.

В среду вечером по московскому времени Белый дом обнародовал стенограмму (.pdf) той самой беседы президентов Зеленского и Трампа, которая состоялась 25 июля этого года и после утечек в ведущих американских СМИ послужила главным основанием для того, чтобы заподозрить президента в «подрыве верховенства закона в надежде на извлечение политической выгоды». «Если опубликованные данные верны, то президент Дональд Трамп действительно не знает границ своему желанию злоупотреблять властью и унижать нашу страну»,— заявил бывший вице-президент Джо Байден, потребовав обнародовать расшифровку беседы.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Между тем стенограмма телефонного разговора президентов Зеленского и Трампа не дает четкого и однозначного ответа на вопрос, пытался ли глава Белого дома оказать давление на украинского лидера. Значительную часть беседы составляют комплименты и вежливые жесты, которыми обмениваются собеседники, при этом господин Зеленский называет господина Трампа «прекрасным учителем» и рассказывает ему об усердной работе своей команды, направленной на то, чтобы «осушить то болото, что образовалось в стране». «Мы привели много новых людей. Нестарых политиков, нетипичных политиков, потому что мы хотим получить правительство нового формата и нового типа»,— сообщает он.

Примечательно, что Владимир Зеленский охотно подхватывает поднятую Дональдом Трампом тему недостаточного внимания к Украине со стороны европейских стран.

«Германия почти ничего для вас не делает. Все, что они делают,— это болтовня, и вам следует указать им на это»,— напутствует своего «украинского ученика» Дональд Трамп, напоминая, что в отличие от Европы «США очень хорошо относятся к Украине».

«Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а на все 1000%»,— жалуется Владимир Зеленский на европейцев. «Я встречался и разговаривал с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно много в сфере санкций. Они не усиливают санкции (против России.— “Ъ”). Они не работают на Украину так, как должны. И получается, что несмотря на то, что нашим ближайшим партнером должен быть Европейский союз, на деле оказывается, что США для нас гораздо более близкий партнер, чем ЕС»,— говорит Владимир Зеленский.

Обнародование этой части беседы проливает новый свет на взаимоотношения нового украинского президента с лидерами двух ведущих европейских государств, входящих в «нормандскую четверку», выявляя неприятные подробности, которые в будущем могут сыграть против Владимира Зеленского. Ведь его контакты с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, на которых Владимир Зеленский открытым текстом жалуется президенту Трампу, до последнего времени выглядели гораздо более активными, чем его заочное общение с главой Белого дома.

Между тем, отталкиваясь от поднятой Владимиром Зеленским темы «украинского болота», Дональд Трамп плавно подводит к главному интересующему его вопросу. «Теперь вот еще что. Много разговоров ходит о сыне Байдена, что это Байден остановил судебное преследование, и многие хотят выяснить это. Поэтому, если у вас что-то получится с генеральным прокурором, будет замечательно. Байден похвалялся тут, что он остановил судебное преследование, так что если вы сможете разобраться с этим… Мне это кажется ужасным»,— говорит Дональд Трамп. Он также всячески призывает украинские власти оказать всемерную поддержку своему адвокату Руди Джулиани, призывая господина Зеленского встретиться с ним лично.

Между тем мнения о том, удалось ли демократам добиться первого успеха или Дональд Трамп сумел перехватить у них инициативу, разделились.

«Обнародование записи подтверждает, что действия президента подрывают честность избирательного процесса, достоинство поста президента и нашу национальную безопасность»,— заявила уже после обнародования текста беседы Нэнси Пелоси, пообещав, что расследование по импичменту будет продолжено.

Однако в Минюсте США дали противоположную оценку скандальной стенограммы: «Управление по уголовным делам министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм избирательных кампаний и никакие другие действия не требуются». «Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим юридическим заключением, и министерство закрыло вопрос»,— сообщили в Минюсте США.

Арбитром в споре между командой президента Трампа и его оппонентами фактически выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сочла доводы Нэнси Пелоси неубедительными. «Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Это такая работа у демократов в США — выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси»,— написала госпожа Захарова на своей странице в Facebook.

Сергей Строкань