Абэ призвал провести реформу Совбеза ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что структурная реформа Совета Безопасности ООН «совершенно необходима». Он добавил, что страна будет участвовать в выборах непостоянных членов Совбеза, которые пройдут в 2022 году.

«Япония прикладывает большие усилия для воплощения идеи и целей Организации Объединенных Наций. Однако для ООН, которая существует уже три четверти века, необходима реформа структуры совета безопасности. Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Прошу вас поддержать нас»,— сказал господин Абэ на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (цитата по «РИА Новости»).

Господин Абэ обратил внимание на вклад страны в дело борьбы с преступностью, образования, повышения социальной роли женщин. В дальнейшем Япония намерена стать постоянным членом СБ ООН, расширив его состав.

В неделе высокого уровня Генассамблеи ООН принимает участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако посольство Соединенных Штатов в Москве не выдало визы десяти членам его делегации. Дипломаты узнали об этом только в аэропорту, между Россией и США разгорелся новый дипломатический скандал.

Подробности — в публикации “Ъ” «Москва готовит ответ на невыдачу виз».