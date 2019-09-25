Зеленский заявил о потерянных из-за конфликта в Донбассе 15% ВВП Украины

Из-за конфликта в Донбассе Украина лишилась 80% угольных шахт и банковских активов на $5 млрд, потеряв более 15% ВВП и 15% промышленного производства, сообщил президент Владимир Зеленский, выступая в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Фрагменты речи господина Зеленского приводит издание «Укринформ». Также украинский президент выразил надежду о возвращении потерянных украинских территорий мирным путем и благодаря поддержке международных партнеров.

«Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, которые аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека»,— сказал господин Зеленский.

При этом, как считает президент Украины, у страны есть два основных барьера на пути экономического роста. И если первое препятствие — это «внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы сталкиваются с сопротивлением», то второе — «война вследствие российской агрессии против Украины». «Я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращения войны и господства мира»,— заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее стало известно о разморозке военной помощи США Украине в размере $250 млн, направляемых на усиление безопасности страны. При этом американский президент Дональд Трамп призвал страны Европы выделять больше денег на поддержку Украины и предупредил о том, что Вашингтон может приостановить выделение денег, в случае если страны Европы не увеличат свои расходы. Всего с 2014 года объем военной помощи США Киеву, по данным Пентагона, превысил $1,5 млрд.

О целях и обстоятельствах визита украинского президента на Генассамблею ООН — в материале “Ъ” «Владимира Зеленского ждут в Нью-Йорке».