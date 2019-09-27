«Атаки на международное право приобретают опасные масштабы» Сергей Лавров рассказал, кто во всем виноват и что с этим делать

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 сентября выступил с речью на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Посетовав, что разобщенность международного сообщества лишь нарастает, а справляться с новыми вызовами все сложнее, российский министр объяснил, кто виноват в таком плачевном положении дел. “Ъ” собрал наиболее важные цитаты из его выступления.

О роли ООН и новых угрозах

Несмотря на то, что удалось благодаря ООН предотвратить третью мировую войну, конфликтов и вражды на планете не убавилось. Появились и новые острейшие вызовы — международный терроризм, наркопреступность, изменение климата, нелегальная миграция, растущий разрыв между богатыми и бедными. Справляться с этими и многими другими вызовами год от года становится все сложнее. Разобщенность международного сообщества лишь нарастает.

Причина нынешнего положения дел заключается прежде всего в нежелании стран, объявивших себя победителями в Холодной войне, считаться с законными интересами всех остальных государств, принять реалии объективного хода истории. Западу трудно смириться с тем, что длившееся веками доминирование в мировых делах тает.

Об атаках на международное право

Атаки на международное право приобретают опасные масштабы. У всех на слуху выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе.— “Ъ”), одобренного резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Вашингтон не просто отказался от закрепленных в этой резолюции своих обязательств, но стал требовать от всех других государств играть по американским «правилам» и саботировать ее выполнение.

США взяли жесткую линию на развал резолюций ООН о международно-правовых основах ближневосточного урегулирования. Предлагают дождаться некой «сделки века», а тем временем приняли односторонние решения по Иерусалиму и Голанам. Под угрозой двухгосударственное решение палестинской проблемы, которое имеет ключевое значение для удовлетворения законных чаяний палестинского народа, обеспечения безопасности Израиля и всего региона.

(…) Ливийская государственность разрушена, а губительные последствия натовской авантюры, прежде всего для стран африканского континента, мировое сообщество расхлебывает по сей день.

(…) К списку стран, чья государственность была разрушена на наших глазах путем агрессии или инспирированных из-за рубежа переворотов, сейчас пытаются добавить и Венесуэлу. Россия, как и подавляющее большинство членов ООН, отвергает попытки вернуть в Латинскую Америку «правила» времен «доктрины Монро», попытки менять извне режимы в суверенных государствах, не гнушаясь методами военного шантажа, незаконного принуждения и блокады, как это происходит в отношении Кубы вопреки многочисленным резолюциям ООН.

О «скрытой повестке»

Сохраняются и «скрытые повестки» в сфере антитеррора: несмотря на обязательные для всех решения Совета безопасности о «листировании» террористических организаций, для некоторых стран стало «правилом» выводить террористов из-под удара и даже налаживать с ними взаимодействие «на земле», как это происходит, например, в Афганистане, Ливии, Сирии. В США уже вслух заговорили о том, что «Хейят Тахрир аш-Шам» — вполне «умеренная структура», с которой «можно иметь дело». К такой неприемлемой логике хотят склонить и членов СБ ООН, как показали недавние дискуссии в сирийском Идлибе.

О НАТО

НАТО продолжает мыслить категориями поиска врага, продвигая свою военную инфраструктуру на восток к российским границам, наращивая военные бюджеты, хотя они и так более чем в 20 раз превышают российский. Мы призываем вернуться к договоренностям о выстраивании равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ.

О стратегической стабильности

Огромный ущерб создававшейся на протяжении десятилетий глобальной системе стратегической стабильности нанесен в результате действий США, которые вслед за выходом из Договора по ПРО разрушили — при послушной поддержке всех членов НАТО — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Теперь под вопросом судьба Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. К тому же США отказываются ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а в своих доктринальных документах понизили порог применения ядерного оружия. Берут курс на превращение киберпространства и космоса в арену противостояния.

О российских инициативах

На текущей сессии Генассамблеи ООН мы вносим проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Приглашаем всех к конструктивным переговорам. Одобрение такой резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году очередной обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия.

Россия продолжит настойчивую работу в пользу укрепления всеобщей безопасности. В этой сфере мы действуем с предельной ответственностью, проявляем сдержанность в сфере оборонного строительства — разумеется, без ущерба для надежного обеспечения национальной безопасности, в полном соответствии с международным правом.

О конфликте на Украине

Необходимо активизировать усилия по урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов во всех регионах мира. Главное — добиваться от сторон соблюдения уже имеющихся договоренностей, не позволять им изобретать предлоги для отказа от уже взятых на себя обязательств. Конечно же, это в полной мере касается и конфликтов на постсоветском пространстве, включая необходимость строго следовать положениям минского комплекса мер по урегулированию кризиса на востоке Украины.

О войне в Сирии

В Сирии, где достигнуты крупные успехи в борьбе с терроризмом, на первый план выходят вопросы дальнейшего продвижения политического процесса, ведомого сирийцами при содействии ООН. При решающем вкладе России, Турции и Ирана как гарантов Астанинского формата, завершено формирование Конституционного комитета, о чем на днях объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. На повестке — постконфликтное восстановление, создание условий для возвращения беженцев. Здесь важную роль должна сыграть система ООН.

О ситуации в Персидском заливе

Искусственно нагнетается напряженность в Персидском заливе. Призываем к преодолению имеющихся разногласий через диалог, без голословных обвинений. Наш вклад — представленная летом этого года обновленная российская Концепция коллективной безопасности в этом регионе.

О реформе ООН

Совершенствование антикризисной, миротворческой деятельности ООН призвана способствовать реформа ее Совета Безопасности. Реалии многополярного мира делают главной задачей поиск такой формулы, которая устранила бы очевидный геополитический дисбаланс в его нынешнем составе и обеспечила бы расширение представленности в Совете стран Африки, Азии и Латинской Америки при максимально широком согласии государств—членов ООН.

Об интеграции и дезинтеграции

Разделительные линии губительны не только для мировой политики, но и для экономики. Ее рост сдерживается в результате того, что нормы ВТО подменяются другими «правилами»: методами недобросовестной конкуренции, протекционизма, торговых войн, односторонних санкций, откровенным злоупотреблением статусом американского доллара. Все это ведет к фрагментации глобального экономического пространства, негативно влияет на качество жизни людей.

(…) Выступаем за гармонизацию интеграционных процессов. Эта философия лежит в основе инициативы президента Путина о формировании Большого евразийского партнерства с участием стран ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и открытого для всех других государств Евразии, включая членов Евросоюза. Движение в этом направлении уже началось через сопряжение планов развития ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс — один путь». Последовательное осуществление этих начинаний позволит не только повысить динамику экономического роста, но и заложить добротный фундамент для построения пространств мира, стабильности и сотрудничества от Лиссабона до Джакарты.

О том, что со всем этим делать

Лишь работая сообща, мы сможем эффективно реагировать на сегодняшние вызовы и угрозы. Полвека назад выдающийся российский ученый и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров написал такие слова: «Разобщенность человечества угрожает ему гибелью… Для человечества отойти от края пропасти — значит преодолеть разобщенность». Именно в единении видели основную задачу ООН ее отцы-основатели. Давайте будем достойны их наследия и памяти.

Владимир Соловьев, Елена Черненко, Нью-Йорк