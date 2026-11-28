«Моя ответственность как лидера требует от меня отложить все в сторону, включая принцип крупнейшей партии, и согласиться с тем, что Гади Айзенкот будет сначала исполнять обязанности премьер-министра, а я в начале срока буду исполнять обязанности заместителя премьер-министра», — отмечается в его заявлении.