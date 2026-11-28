Нетаньяху заявил о готовности стать премьером Израиля в ротации после Айзенкота
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности стать вторым премьером по соглашению о ротации с Гади Айзенкотом. Это следует из заявления премьера, передает The Times Of Israel. Господин Нетаньяху отметил, что готов пойти на такие уступки ради формирования правительства национального единства без арабских партий.
Соглашение о ротации между премьерами — это политическая договоренность в коалиционном правительстве между двумя блоками или партиями о том, что представитель каждой из них будет поочередно возглавлять правительство в течение одного парламентского срока.
После выборов в Израиле президент страны Ицхак Герцог поручил формирование нового правительства Гади Айзенкоту. Он возглавляет оппозиционную партию «Яшар».
Коалиция Биньямина Нетаньяху не набрала большинство на выборах, однако действующий премьер утверждает, что он должен возглавить правительство национального единства или, по крайней мере, занять пост первого по соглашению о ротации. Это господин Нетаньяху объясняет тем, что возглавляемая им партия «Ликуд» — самая крупная.
«Моя ответственность как лидера требует от меня отложить все в сторону, включая принцип крупнейшей партии, и согласиться с тем, что Гади Айзенкот будет сначала исполнять обязанности премьер-министра, а я в начале срока буду исполнять обязанности заместителя премьер-министра», — отмечается в его заявлении.
Премьер добавил, что ожидает от блока господина Айзенкота немедленного начала «открытых, подлинных, честных и ускоренных переговоров». Биньямин Нетаньяху надеется, что председатель «Яшара» продемонстрирует «аналогичную готовность к компромиссам и уступкам».