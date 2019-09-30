Организация разобщенных наций

Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН в понедельник подходит к концу. В течение семи дней в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выступили представители всех мировых держав. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в своей речи затронул широкий пласт проблем и вызовов, стоящих перед мировым сообществом, рассказал о достижениях России и осудил действия западных партнеров. “Ъ” проанализировал, какие темы волновали его и других мировых лидеров, а также чем запомнилась эта неделя.

Россия

Большая часть выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова была направлена на критику западных партнеров. По его словам, им трудно смириться с тем, что их «доминирование в мировых делах тает». Все внешнеполитические решения, заметил он, оправдываются «узкой западной трактовкой либерализма», которой подменяются международное право и нормы ВТО.

Переходя к конкретным примерам, Сергей Лавров отметил выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), «односторонние решения» по Иерусалиму и Голанским высотам, бомбежку Ливии с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и попытку вернуть в Латинскую Америку «правила» времен «доктрины Монро» (о Западном полушарии как о зоне интересов США). Помимо этого, господин Лавров высказал опасения о судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) оказался под угрозой.

Закончил глава МИДа на более позитивной ноте: он рассказал о создании сирийского Конституционного комитета и проведении в конце октября в Сочи первого в истории саммита Россия—Африка. А после процитировал слова академика Андрея Сахарова, призвав «отойти от края пропасти», чтобы «преодолеть разобщенность».

США

Президент США Дональд Трамп в числе первых выступил на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. «Мудрые лидеры всегда ставят на первое место благо своего народа и своей страны»,— сказал он в первые минуты своего выступления. Вопросы, затронутые затем в его речи, целиком соответствовали этой формуле. Господин Трамп в очередной раз призвал партнеров США разделить «справедливую долю огромного оборонного бремени», в частности, намекая на недостаточное, по его мнению, финансирование государствами—членами НАТО оборонного бюджета. После этого он осудил политику Китая, Ирана, Афганистана и КНДР.

Наиболее резкой критике господин Трамп подверг венесуэльского президента Николаса Мадуро, который отказался участвовать в Генассамблее и в тот день находился с визитом в Москве.

«Диктатор Мадуро — кубинская марионетка, защищенная кубинскими телохранителями и скрывающаяся от своего народа,— заявил он,— в то время как Куба грабит нефтяное богатство Венесуэлы». В заключение глава США затронул еще ряд тем — противостояние нелегальной миграции, ограничение абортов, декриминализацию однополых отношений во всех странах мира и так далее. Завершил он свое выступление словами: «Да хранит Бог все страны мира! Да хранит Бог Америку!»

Китай

Речь министра иностранных дел Китая Ван И на 74-й сессии Генассамблеи ООН была сдержанной и дипломатичной: открыто глава внешнеполитического ведомства никого не критиковал, однако неприемлемые действия государств перечислил. К ним, по мнению Ван И, относятся введение высоких тарифов и провоцирование торговых споров, нарушение международных норм (в частности, применение санкций), а также протекционизм. Он также осудил односторонний выход США из российско-американского Договора о РСМД, а также рассказал, что КНР «инициировал внутренние юридические процедуры» для присоединения к Международному договору о торговле оружием.

Чтобы урегулировать некоторые региональные конфликты, Китай предложил вернуться к СВПД, продолжить переговоры по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а спор вокруг Кашмира разрешить в соответствии с Уставом ООН. Отмечая роль КНР «как якоря стабильности для мира во всем мире», глава МИДа указал, что вклад Китая в финансирование ООН и миротворческих инициатив организации — второй в мире по величине, а проект «Один пояс — один путь» — дорога к сотрудничеству, надежде и процветанию».

Великобритания

Британский премьер-министр Борис Джонсон сосредоточил свое внимание на «силе, которая меняет будущее каждого члена ассамблеи»,— на технологиях.

Посетовав на невозможность «скрывать свои мысли от Google» и на то, что в «будущем будет некуда спрятаться», он заключил: технологии можно использовать для круглосуточного наблюдения за гражданами. «Будущая Алекса (виртуальный ассистент компании Amazon.— “Ъ”) сделает вид, что принимает заказы, но эта Алекса будет наблюдать за тобой»,— заверил премьер.

Господин Джонсон дал понять, что насчет будущего технологий он оптимистичен, но чтобы не завещать потомкам «оруэлловский мир», нужно объединить усилия в формировании норм и стандартов, которые будут определять развитие новых технологий.

Сделать это он призвал на саммите в Лондоне — «замечательном городе», где даже «больше мишленовских ресторанов, чем в Париже». Такое заявление премьера было встречено смехом из зала, и — на трансляции пленарного заседания это отчетливо видно — серьезными лицами французской делегации.

Не обошлось и без упоминания «Брексита»: пересказав миф о Прометее, в котором орел вновь и вновь клевал печень героя, что продолжалось вечно, он отметил: это напоминает процесс выхода Великобритании из ЕС.

Украина

Выступление украинского президента Владимира Зеленского во многом перекликалось с речами на Генассамблее ООН его предшественника — Петра Порошенко. Господин Зеленский также обвинил Россию в «аннексии» полуострова Крым и войне на Донбассе, а также воззвал к мировой поддержке. Позаимствовал он у экс-президента и другой прием: приносить на публичные выступления артефакты. В этот раз господин Зеленский продемонстрировал пулю, которой был убит украинский солист Парижской национальной оперы Василий Слипак.

Напомнив, что Украина отказалась от ядерного потенциала, «который на то время был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых», президент перешел к мягкой критике ООН. «Механизмы не безупречны»,— подчеркнул господин Зеленский, указывая, что организация была в первую очередь создана для поддержания мира. С другой стороны, признал он, изменить то, что существует тысячи лет, за 15 минут невозможно. Однако господин Зеленский призвал сохранять оптимизм: «мир меняется», а значит «у человечества есть шанс».

Германия

Устойчивое развитие — цель, о которой нужно не только говорить, но к которой мировое сообщество должно стремиться, дал понять глава МИД Германии Хайко Маас. И речь идет как о климатических изменениях, которые, по его мнению, все чаще становятся «вопросом войны и мира», так и об устойчивом сотрудничестве стран в разрешении внешнеполитических конфликтов. В отличие от президента США Хайко Маас призвал действовать согласно не только собственным интересам, но и общим.

Говоря об Иране, он указал на необходимость придерживаться СВПД и продолжить диалог американской стороны с Тегераном. Этому же пути нужно следовать и в отношении Афганистана — «ради тех, кто последние 18 лет пытался достичь мира там, порой ценой своей жизни». Господин Маас отметил некоторые достижения в рамках минского процесса по урегулирования конфликта в Донбассе, в частности восстановление моста в населенном пункте Станица Луганская. Это «небольшой шаг» в контексте того, что могло быть сделано, но «огромный» для тех, кто пользуется этим мостом ежедневно, отметил он. Был затронут и вопрос сирийского урегулирования. Глава МИД ФРГ предложил создать «Альянс против безнаказанности», который помог бы наказать виновных в предступлениях в этой стране и восстановить справедливость.

Отмечая достижения самой Германии, он указал на то, что государство вдвое увеличило вклад в Фонд миростроительства ООН — «главный финансовый инструмент организации для оказания первой помощи государствам в целях поддержания мира, а также в ситуациях, когда существует большая вероятность возникновения конфликта или таковой конфликт уже произошел».

Франция

Свое выступление президент Франции Эмманюэль Макрон начал с цитаты российского писателя Александра Солженицына о том, что «нам не хватает смелости уметь строить мир и смелости взять на себя ответственность». «Построение мира — это риск диалога, компромисса, воссоздания доверия»,— объяснил президент. И на такой риск нужно пойти, чтобы достигнуть урегулирования в Сирии, Ливии, в регионе Сахель, а также снизить напряженность в отношениях с Ираном. Говоря о последнем, господин Макрон указал на то, что необходимо возобновить переговоры по СВПД, но с определенными условиями: при наличии «уверенности в том, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие», при созданном плане региональной безопасности и после снятия экономических санкций.

Упомянул глава Франции и о конфликте на Украине. «Президент Владимир Зеленский начал делать первые шаги, президент Владимир Путин смог ответить на это. В эти последние недели удалось добиться прогресса»,— подчеркнул он.

Переходя к теме климата, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что благодаря проведению саммита «Одна планета» вместе с ООН и Всемирным банком удалось «сохранить сплоченность» в этом вопросе, а недавнее присоединение России к Парижскому соглашению расценил как успех. Однако, считает господин Макрон, многое предстоит сделать: создать «климатический фонд» и принять к 2020 году решение о налогах на выбросы углерода.

Иран

«Ближний Восток горит в пламени войны»,— так начал свою речь седьмой президент Ирана Хасан Роухани. Выступив с жестким осуждением действий США, он сразу указал на то, что не пойдет на переговоры с людьми, которые утверждают, что «применили самые суровые в истории санкции против достоинства и процветания» Ирана и гордятся «безмолвным убийством великой нации».

Единственная возможность возобновить диалог, по словам господина Роухани,— всем вернуться к соблюдению СВПД и снять санкции. При этом, отметил он, «иранская нация никогда не забудет и не простит этих преступлений и преступников».

Позиция Ирана по вопросу свободы судоходства в Персидском заливе также была однозначной: патрулированием может заниматься лишь создаваемая Ираном международная коалиция, а любые другие инициативы под командованием иностранных сил — пример вмешательства в дела региона. Президент добавил: США не смогли решить проблемы Афганистана, Ирака и Сирии, а значит не в состоянии решить и более сложные вопросы.

Он также отметил, что сотрудничество Ирана с Россией и Турцией в Астанинском формате сыграло решающую роль в разрешении сирийского конфликта.

Бразилия

Неделю высокого уровня Генассамблеи ООН по традиции открывал президент Бразилии. Правило появилось еще на первой сессии Генассамблеи. Бразильский лидер Жаир Болсонару, пришедший ко власти в январе текущего года, в своем выступлении он провозгласил о ненависти к социализму, осудив строй в Венесуэле и на Кубе. В начале речи он рассказал, что выслал из страны 90% кубинских врачей, не имевших профессиональной аккредитации. И выразил удивление тем, что их работа ранее была санкционирована правозащитными организациями в Бразилии и ООН. Напомним, что предыдущий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее объяснял, что врачи отправлялись в бедные и отдаленные районы, где людей было некому лечить.

Не обошел стороной господин Болсонару и тему экологии — в частности, пожары в Амазонии. Проблема, дал понять президент, преувеличена. И добавил:

«Ошибочно утверждать, что Амазония является объектом Всемирного наследия, а представления о том, что наш лес — это легкие мира, не соответствуют действительности».





А после указал, что вместо оказания помощи «та или иная» страна начинает вести себя «неуважительно, в духе колониализма» и подвергает сомнению бразильский суверенитет. Напомним, на саммите G7 в Биаррице французская сторона выступила с инициативой направить $22 млн на тушение пожара в Амазонке. Другие члены G7 предложение поддержали, но реакция президента Бразилии была резко отрицательной.

Марина Коваленко