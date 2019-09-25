Саммит малых климатических дел

В Нью-Йорке во вторник завершился климатический саммит ООН. Новых серьезных обещаний снижения выбросов парниковых газов на нем дано не было, однако многие страны и компании объявили об обновлении планов развития возобновляемой энергетики, об инвестициях в зеленую экономику и климатические фонды ООН. Из результатов саммита следует, что климатическая повестка по-прежнему значится среди приоритетов международной политики, но переход к конкретным действиям все еще остается весьма сложным делом.

За три дня до начала саммита, проходившего в рамках 73-й Генассамблеи ООН, в Нью-Йорке состоялся крупнейший в истории климатический марш — по разным оценкам, в нем приняли участие более 200 тыс. человек, призывавших правительства к более активным мерам по снижению выбросов парниковых газов ради спасения планеты от климатического кризиса. Аналогичные марши прошли во многих странах мира, в том числе и в России. В марше в Нью-Йорке участвовала и известная международная климатическая активистка Грета Тунберг. Позднее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, она обвинила лидеров стран, «рассказывающих сказки о вечном экономическом росте», во лжи и в азартных играх с будущим.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая саммит, призвал страны к более активным климатическим действиям. Но достичь серьезных результатов в Нью-Йорке не удалось.

«Ожидалось, что страны заявят об увеличении их климатических амбиций, однако представители крупнейших экономик не сделали этого,— говорит президент вашингтонского исследовательского центра Всемирного института ресурсов (WRI) Эндрю Стиир.— Подобное бездействие находится в контрасте с растущим запросом к климатическим действиям со стороны населения. Представители бизнеса, в том числе инвесторы, также начинают уделять все большее внимание этому вопросу».

Впрочем, некоторые результаты у саммита все же есть: 67 стран, ответственных за 8% глобальных выбросов, в том числе Мексика, Аргентина, ЮАР, объявили о планах повысить свои климатические обязательства к 2020 году, еще 66 стран намерены установить цели достижения углеродной нейтральности. Германия присоединилась к глобальной коалиции по выходу из угольной энергетики (к 2038 году), объявив также о принятии «климатического пакета» — комплекса мер по дальнейшему снижению выбросов парниковых газов, в том числе установление цены за выбросы СО2 — €10 за тонну к 2021 году, повышение до €25 к 2025 году, с 2026 года цены будут устанавливаться на аукционах.

Финляндия объявила о цели стать первой индустриальной страной, которая будет поглощать больше парниковых газов, чем выделять. Пакистан, в котором за последние пять лет посадили 1 млрд деревьев, пообещал посадить еще 10 млрд в ближайшую пятилетку. Греция объявила о планах запретить использование одноразового пластика к 2021 году и выйти из угольной энергетики к 2028 году. Индия намерена увеличить энергомощности возобновляемой энергетики до 175 ГВт к 2022 году и до 450 ГВт после 2022 года. Ряд стран, включая Исландию, Швецию, Данию, Швейцарию, Норвегию и Южную Корею, пообещали новые взносы в Зеленый климатический фонд, финансирующий меры по снижению выбросов и адаптации к изменению климата в развивающихся странах, бюджет этого фонда вырос до $7,4 млрд. Кроме того, 87 международных компаний присоединились к инициативе учитывать цели по снижению выбросов по всей цепочке поставок, а более ста городов мира объявили о цели достижения нулевых выбросов к 2050 году.

Такие результаты подтверждают актуальность климатической повестки для правительств и компаний в условиях сложного перехода к более активному снижению выбросов крупнейшими эмитентами. Отметим также, что новость о присоединении РФ к Парижскому соглашению (см. “Ъ” от 24 сентября) стала одной из важнейших на саммите, ее в Нью-Йорке официально объявил советник президента по климату Руслан Эдельгериев.

Ангелина Давыдова