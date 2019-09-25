Саммит малых климатических дел

В Нью-Йорке во вторник завершился климатический саммит ООН. Новых серьезных обещаний снижения выбросов парниковых газов на нем дано не было, однако многие страны и компании объявили об обновлении планов развития возобновляемой энергетики, об инвестициях в зеленую экономику и климатические фонды ООН. Из результатов саммита следует, что климатическая повестка по-прежнему значится среди приоритетов международной политики, но переход к конкретным действиям все еще остается весьма сложным делом.
За три дня до начала саммита, проходившего в рамках 73-й Генассамблеи ООН, в Нью-Йорке состоялся крупнейший в истории климатический марш — по разным оценкам, в нем приняли участие более 200 тыс. человек, призывавших правительства к более активным мерам по снижению выбросов парниковых газов ради спасения планеты от климатического кризиса. Аналогичные марши прошли во многих странах мира, в том числе и в России. В марше в Нью-Йорке участвовала и известная международная климатическая активистка Грета Тунберг. Позднее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, она обвинила лидеров стран, «рассказывающих сказки о вечном экономическом росте», во лжи и в азартных играх с будущим.
«Ожидалось, что страны заявят об увеличении их климатических амбиций, однако представители крупнейших экономик не сделали этого,— говорит президент вашингтонского исследовательского центра Всемирного института ресурсов (WRI) Эндрю Стиир.— Подобное бездействие находится в контрасте с растущим запросом к климатическим действиям со стороны населения. Представители бизнеса, в том числе инвесторы, также начинают уделять все большее внимание этому вопросу».
Впрочем, некоторые результаты у саммита все же есть: 67 стран, ответственных за 8% глобальных выбросов, в том числе Мексика, Аргентина, ЮАР, объявили о планах повысить свои климатические обязательства к 2020 году, еще 66 стран намерены установить цели достижения углеродной нейтральности. Германия присоединилась к глобальной коалиции по выходу из угольной энергетики (к 2038 году), объявив также о принятии «климатического пакета» — комплекса мер по дальнейшему снижению выбросов парниковых газов, в том числе установление цены за выбросы СО2 — €10 за тонну к 2021 году, повышение до €25 к 2025 году, с 2026 года цены будут устанавливаться на аукционах.
Финляндия объявила о цели стать первой индустриальной страной, которая будет поглощать больше парниковых газов, чем выделять. Пакистан, в котором за последние пять лет посадили 1 млрд деревьев, пообещал посадить еще 10 млрд в ближайшую пятилетку. Греция объявила о планах запретить использование одноразового пластика к 2021 году и выйти из угольной энергетики к 2028 году. Индия намерена увеличить энергомощности возобновляемой энергетики до 175 ГВт к 2022 году и до 450 ГВт после 2022 года. Ряд стран, включая Исландию, Швецию, Данию, Швейцарию, Норвегию и Южную Корею, пообещали новые взносы в Зеленый климатический фонд, финансирующий меры по снижению выбросов и адаптации к изменению климата в развивающихся странах, бюджет этого фонда вырос до $7,4 млрд. Кроме того, 87 международных компаний присоединились к инициативе учитывать цели по снижению выбросов по всей цепочке поставок, а более ста городов мира объявили о цели достижения нулевых выбросов к 2050 году.
Такие результаты подтверждают актуальность климатической повестки для правительств и компаний в условиях сложного перехода к более активному снижению выбросов крупнейшими эмитентами. Отметим также, что новость о присоединении РФ к Парижскому соглашению (см. “Ъ” от 24 сентября) стала одной из важнейших на саммите, ее в Нью-Йорке официально объявил советник президента по климату Руслан Эдельгериев.
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