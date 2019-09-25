Суверенная демократия по-американски

В день, когда оппоненты президента США Дональда Трампа в Конгрессе запустили процедуру его импичмента, глава Белого дома произнес свою самую главную речь, объясняющую, почему современный мир, включая Россию, в последние годы разделился на два непримиримых лагеря — последовательных «трампистов» и «антитрампистов». И почему последние так люто ненавидят Трампа, добиваясь его ухода, не дожидаясь выборов 2020 года.

С трибуны Генассамблеи ООН Дональд Трамп объявил, что «будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам», в связи с чем «свободный мир должен принять свои национальные основы», которые «не следует пытаться искоренить или заменить». «Если хотите демократии, держитесь за свой суверенитет. Если хотите мира, любите свою страну»,— напутствовал он страны и народы.

Быть патриотом, демократом и при этом отстаивать суверенитет своей страны. Что может быть лучше и благороднее?

Дональд Трамп словно подсмотрел некоторые тезисы у демиургов политической модели современной России, говоривших о тех же вещах задолго до него. «Наша российская модель демократии называется суверенной демократией»,— пояснил в свою бытность замглавы президентской администрации Владислав Сурков, отмечавший свое 55-летие как раз перед выступлением Дональда Трампа. Сам того не ведая, Дональд Трамп словно почтил интеллектуальные наработки юбиляра, когда-то объяснившего, что «быть "открытой нацией"» не значит «управляться извне».

Между тем на фоне рассуждений о высоких материях патриотизма, демократии и уважения национального суверенитета участники высокой недели 74-й сессии Генассамблеи ООН увидели своими глазами, как чтит эти принципы сам Дональд Трамп. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о «позоре» Америки, отказавшей в визе десяти членам российской делегации. В схожей ситуации оказались иранцы. Многие до Нью-Йорка так и не доехали, а президенту Хасану Роухани и другим членам делегации ограничили возможности для перемещений по Манхэттену.

Почему же существует такой огромный разрыв между тезисами американского лидера и реальными действиями США в период его правления? Причин две.

Во-первых, патриот Трамп на самом деле готов утверждать американский суверенитет за счет суверенитета, безопасности и экономических интересов других.

Вместо принципа «Живи и дай жить другим» здесь действует иной принцип — «Живи за счет других».

Именно поэтому глубоко ошибочным и ущербным выглядит тезис о том, что мы говорим с ним на одном языке и когда-нибудь договоримся. Не договоримся никогда.

Во-вторых, провозглашенный Дональдом Трампом отказ от глобализма — не что иное, как нежелание связывать Америку какими-либо коллективными правилами игры, существующими во все более взаимозависимом глобальном мире. Примеров уйма — от отказа от Парижского соглашения по климату до одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном и Договора по ракетам средней и меньшей дальности с Россией.

Таким образом, мир по Дональду Трампу — это такой хайвей с неупорядоченным хаотичным движением, где одни подрезают или пытаются оттеснить на обочину других.

А декларируемая приверженность уважению национального суверенитета всех и каждого не противоречит желанию прикупить датского суверенитета — в виде Гренландии.