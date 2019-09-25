Лавров заявил, что выдать ему визу было «щедро» со стороны Вашингтона

Выступая в Нью-Йорке, министр иностранных дел России Сергей Лавров не обошел вниманием визовый скандал, сказав, что получил американскую визу — и это было довольно «щедро» со стороны Вашингтона. «Я рад, что эта возможность представилась нам здесь, в Нью-Йорке, рад, что в принципе получил американскую визу, в отличие от некоторых членов моей делегации»,— сказал министр.

Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать господина Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Кремль заявил, что ситуация «требует резкой реакции от Москвы и ООН».

Позже постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что США не выдали визы не только части делегации РФ на Генассамблею ООН, но и некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Конференция должна пройти в Нью-Йорке на этой неделе.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Между Россией и США начался новый визовый скандал».