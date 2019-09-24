Трамп не исключил дальнейшую блокировку финансирования Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа слишком мало выделяет денег Украине, и по этой причине Вашингтон в дальнейшем может приостановить поддержку Киева. Так господин Трамп ответил на вопрос о том, почему он распорядился временно заморозить средства, выделяемые на военную поддержку Украины. Как сообщает Politico, ранее президент США объяснял свое решение коррупцией в украинском правительстве.

«Что касается блокировки средств, то они все были выплачены. Они были полностью выплачены. Но мое недовольство было всегда, и я готов снова распорядиться о приостановке выплаты средств, и сделаю это снова, если Европа и другие страны не внесут свой вклад в поддержку Украины <…> Мы перечисляем больше всего денег. И я спрашиваю — почему?» — сказал президент США журналистам перед выступлением в Генассамблее ООН.

Напомним, в конце августа Дональд Трамп поручил проверить расходы на военную помощь Украине, из-за чего выделяемые ежегодно Киеву средства были заморожены. Пентагон после проверки пришел к выводу о необходимости сохранения этой помощи, и нужную сумму разморозили. Ожидается, что дальнейшее американское финансирование станет одной из тем встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября.

Подробнее о предстоящей встрече читайте в материале “Ъ” «Владимира Зеленского ждут в Нью-Йорке».