«Я просто думал, что они опубликуют свою часть» Как администрация Дональда Трампа подставила Владимира Зеленского

В среду в Нью-Йорке прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По ее итогам оба лидера провели пресс-конференции. Общаясь с журналистами, Владимир Зеленский признал, что не ожидал, что Белый дом опубликует всю стенограмму его переговоров с Дональдом Трапом, включая пассаж, где он критикует коллег из европейских стран. Между тем президент США заявил, что Киев был в курсе планов Вашингтона.

В США продолжается непривычный ажиотаж вокруг Украины и ее президента Владимира Зеленского. Встреча украинского лидера с президентом США стала едва ли не главным событием среды в Нью-Йорке, привлекшим куда большее внимание прессы, чем проходящая там же неделя высокого уровня на Генассамблее ООН.

В пресс-службе Владимира Зеленского сообщили, что лидеры «обсудили энергетическую безопасность, возвращение "оккупированных территорий" и преодоление коррупции на Украине».

После переговоров оба лидера провели пресс-конференции — по отдельности друг от друга.

Владимира Зеленского сразу спросили об опубликованной буквально за несколько часов до встречи с Дональдом Трампом стенограмме их же телефонного разговора от 25 июля. Напомним, оппоненты американского президента из Демократической партии заподозрили его в «подрыве верховенства закона в надежде на извлечение политической выгоды». Они утверждали, что глава Белого дома в ходе телефонного разговора 25 июля призывал Владимира Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который на протяжении последних месяцев в общении с украинскими официальными лицами пытался инициировать в Киеве расследование возможных коррупционных связей Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и ведущего демократического претендента на кресло главы Белого дома Джо Байдена.

Байден-младший в 2014 году вошел в состав правления холдинга Burisma, занимающегося разработкой крупнейших газовых месторождений Украины. Это назначение совпало с активным участием в украинской политике самого Байдена-старшего, который отвечал за связи с Украиной в администрации президента Барака Обамы.

Угрожая Дональду Трампу импичментом, демократы требовали обнародовать стенограмму июльского разговора. Сначала глава Белого дома отнекивался от этих призывов, но затем решился на беспрецедентный шаг: расшифровка беседы была опубликована.

Она не дает четкого и однозначного ответа на вопрос, пытался ли глава Белого дома оказать давление на украинского лидера.

Но зато ставит Владимира Зеленского в весьма неудобное положение. Из расшифровки следует, что на протяжении всего разговора он заискивал перед Дональдом Трампом и охотно подхватывал поднятую Дональдом Трампом тему недостаточного внимания к Украине со стороны европейских стран.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

«Германия почти ничего для вас не делает. Все, что они делают,— это болтовня, и вам следует указать им на это»,— напутствовал своего «украинского ученика» Дональд Трамп, напоминая, что в отличие от Европы «США очень хорошо относятся к Украине».

«Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а на все 1000%»,— жаловался Владимир Зеленский на европейцев. «Я встречался и разговаривал с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно много в сфере санкций. Они не усиливают санкции (против России.— “Ъ”). Они не работают на Украину так, как должны. И получается, что несмотря на то, что нашим ближайшим партнером должен быть Европейский союз, на деле оказывается, что США для нас гораздо более близкий партнер, чем ЕС»,— сказал в ходе телефонного разговора Владимир Зеленский.

Между тем, из его выступления на пресс-конференции следовало, что он ожидал, что Белый дом обнародует всю стенограмму, включая сказанное им. «Я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых государств не должны публиковаться, потому что иногда, вы знаете, есть геополитика, есть какие-то планы, но я не боюсь совсем. Я просто думал, что они опубликуют свою часть»,— признал Владимир Зеленский. По его словам, Украина не должна втягиваться в выборы другой страны.

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что не стал бы публиковать стенограмму разговора с президентом Украины, если бы в Киеве были против этого. «Мы поговорили с Украиной об этом. Майкл Помпео (госсекретарь США — “Ъ”) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите"»,— изложил свою версию событий Дональд Трамп.

Между тем в Брюсселе уже отреагировали на утверждение Дональда Трампа и Владимира Зеленского, будто Евросоюз недостаточно помогает Украине.

«Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной»,— заявила изданию Politico пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич.

По ее словам, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ на Украине.

Елена Черненко, Нью-Йорк