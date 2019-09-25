Владимир Зеленский открыл огонь по войне

Украинский президент Владимир Зеленский, впервые принимающий участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступил за мир во всем мире. Обвинив Россию в ведении войны против его страны, он призвал менять несовершенный мировой порядок.

Владимир Зеленский, начавший политическую карьеру и свой первый президентский срок в образе главного на Украине борца за мир, сделал заявку на звание глобального миротворца. Речь, с которой он выступил с трибуны ООН, была посвящена не только конфликту на востоке Украины, но войнам вообще — во всем мире.

Первую половину выступления Владимир Зеленский посвятил своей стране, рассказав об оперном певце Василии Слипаке, убитом в Донбассе в 2016 году. «Вы все, возможно, слышали его пение, но, к сожалению, вы его больше никогда не услышите. Из-за чего? Из-за какого предмета? Вот этот предмет,— сказал украинский президент и показал залу пулю.— Этот предмет поставил крест не только на его карьере, но и погубил его жизнь. Этот предмет стоит всего десять долларов. Это цена жизни».

Продемонстрировав пулю, Владимир Зеленский повторил тактику своего предшественника Петра Порошенко, который также неоднократно задействовал в ходе своих публичных выступлений некие артефакты.

Экс-президент Украины Петр Порошенко Фото: Mary Altaffer, AP

Так в ходе одного из заседаний Совбеза ООН Петр Порошенко продемонстрировал документы, названные им «военными билетами россиян, воюющих в Донбассе». На Мюнхенскую конференцию по безопасности экс-президент Украины привозил «паспорта россиян, участвующих в боях» на юго-востоке его страны. А в Давосе показывал часть обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой.

По словам господина Зеленского, Василий Слипак погиб, «защищая Украину от российской агрессии»: «Война продолжается пять лет, с тех пор как Россия аннексировала Крым. Наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает суверенитет и территориальную целостность. Более 13 тыс. погибших, 30 тыс. раненых, 1,5 млн людей вынуждены покинуть свои дома. Каждый год цифры растут».

Отметив, что его главная цель — это прекращение войны, возврат всех оккупированных территорий и восстановление мира, Владимир Зеленский призвал международное сообщество поддержать Украину.

«В современном мире больше не существует чужих войн. Никто из вас не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну против Украины в центре Европы»,— сказал украинский президент.

Назвав отказ Украины от ядерного оружия ее вкладом в обеспечение мира, господин Зеленский отметил, что в итоге его страна потеряла часть территории и каждый день продолжает терять граждан. Поэтому, продолжил он, Украина заслужила право говорить о том, чтобы «пересмотреть продолжающие существовать, но попранные нормы (международного права.— “Ъ”)».

«Существующая система несовершенна, она начала распадаться. Ее необходимо пересмотреть. Неужели сегодня нации по-прежнему объединены? Если да, то что их объединяет? С этой трибуны мы слышим призывы к преобразованиям, благородные обещания и инициативы. Настало время, чтобы призывы были подтверждены делом»,— провозгласил украинский президент. Что и как следует менять, он уточнять не стал.

Накануне своего выступления господин Зеленский успел в Нью-Йорке провести несколько встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом и с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они присутствовали на приеме, который 24 сентября господин Трамп устроил в честь участников 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Владимир Зеленский сам подошел к Сергею Лаврову на приеме, сообщил “Ъ” один из присутствовавших на приеме гостей. По его словам, они около 20 минут общались без посторонних. В прессе сообщалось, что собеседники обсудили в том числе проведение саммита в «нормандском формате». Другие участники приема, с которыми поговорил “Ъ”, сказали, что украинский президент и российский министр случайно оказались рядом. При этом один из собеседников “Ъ” сказал, что первым разговор начал украинский президент. Источник агентства «Интерфакс-Украина» в окружении Владимира Зеленского сказал, что беседу инициировал Сергей Лавров.

Сергей Лавров в среду сказал журналистам: «Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал».





Министр отметил, что слышал противоречивые высказывания советников Владимира Зеленского о том, что «никакого статуса Донбасса не будет», в связи с чем приветствовал слова президента Украины. «Я все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не то, что пишут о высказываниях его команды»,— добавил господин Лавров.

Сегодня украинского президента еще ожидают полноценные переговоры с Дональдом Трампом. Учитывая скандал, разразившийся сейчас в США в связи с телефонным разговором двух президентов, им будет что обсудить.

Полная стенограмма разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Владимир Соловьев, Елена Черненко, Нью-Йорк