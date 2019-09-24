Москва готовит ответ на невыдачу виз

Между Россией и США разгорелся новый дипломатический скандал. Посольство Соединенных Штатов в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. О том, что документы не готовы, дипломаты узнали в аэропорту. Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата МИДа Сергей Бутин и глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, а также главный переводчик делегации.

Сенатор Константин Косачев заявил “Ъ FM”, что даже если документы подготовят в ближайшее время, он не полетит в Штаты: «Дата ухода этих документов в посольство США — 30 июля этого года, то есть 55 дней назад. Это более чем достаточный срок для того, чтобы рассмотреть заявку, по форме это абсолютно соответствует требованиям США по подаче визовых документов. Все последние дни американской стороне и здесь в Москве через посольство, и в Вашингтоне через Государственный департамент напоминалось, что эта ситуация требует разрешения, что подходит время вылета делегации в Нью-Йорк и нужно определяться.

Американцы подтверждали, что они эту тему держат под контролем. Но по состоянию на сегодняшний день они ее так и продолжают держать, не выполняя своих обязательств перед ООН и международным сообществом. Поездка уже сорвана. Даже если эти визы будут оформлены, я лично не собираюсь туда ехать, потому что программа моей работы на Генеральной ассамблее начиналась во вторник, у меня было запланировано несколько двухсторонних встреч, выступление на Мюнхенской конференции по безопасности, которая всегда организуется на полях Генеральной ассамблеи. Эти мероприятия сорваны, и оформление визы в более поздние сроки эту ситуацию никоим образом не исправит. То, что ответные действия будут, у меня не вызывает ни малейшего сомнения.

Реакция будет, и она будет ощутимой, я бы сказал, болезненной для американцев».

Есть ли политическая подоплека в этом скандале? “Ъ FM” обсудил конфликт с дипломатами. В пресс-службе американского посольства в России сообщили, что не комментируют частные случаи подачи заявок на получение визы в США. Дипломатические источники “Ъ” пояснили, что американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы — на сроки подачи документов: они были возвращены с формулировкой «рано сдали».

“Ъ FM” попросил прокомментировать эту версию бывшего генконсула России в США Виктора Лизуна: «Наш руководитель консульского учреждения может сам принимать решения о выдаче виз. У них же система немного другая, там визами занимается миграционная служба. Санкции — это вопрос двусторонних отношений, работа в международной организации не должна блокироваться этими ограничениями».

В российском МИДе сообщили, что инцидент станет центральной темой встречи Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Нью-Йорке 27 сентября. В Кремле указали, что Вашингтон нарушил международные договоренности — якобы у США нет права не пустить делегацию на Генассамблею. Это подтвердил бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе: «Существует конвенция между Организацией Объединенных Наций и Соединенными Штатами. В соответствии с ней американцы обязуются давать беспрепятственный проезд всем делегатам, направляющимся на работу в ООН.

Они грубейшим образом нарушают конвенцию исходя из своих политических предпочтений».

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев считает, что действия Вашингтона могут быть ответной мерой на аналогичную ситуацию с американскими дипломатами: «Тот факт, что там присутствует два законодателя, Слуцкий и Косачев, наводит на мысль о скандале с двумя американскими сенаторами, которые в августе не смогли попасть в Россию. То ли они не обращались за визой, то ли им не выдали, это была темная история, никаких договоренностей о поездках не было, тем не менее они раструбили на весь мир, что им отказано во въезде в Российскую Федерацию. Я думаю, это продолжение политики око за око, зуб за зуб. Под каток попали и несколько сотрудников МИДа, в том числе из профильных департаментов, которые наверняка готовили какие-то бумаги, доклады, а также попал переводчик. Это, безусловно, осложнит работу делегации. На замену поехать никто тоже не может».

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В ООН заявили, что там выясняют ситуацию с невыдачей виз российским делегатам.

Иван Якунин, Анна Никитина