Грузин по осени встречают

Российско-грузинские отношения, сильно ухудшившиеся в начале лета, восстанавливаются быстрыми темпами. В Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, в четверг состоялась первая после войны 2008 года встреча глав МИДов двух стран. Москва уже дала понять, что может быть восстановлено прерванное авиасообщение, и не исключила в будущем отмену визового режима для грузинских граждан.

О первой за 11 лет встрече российского и грузинского министров иностранных дел МИД РФ сообщил на своей странице в Facebook: «Обсуждены актуальные вопросы двухсторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности». В сообщении отмечалось, что Сергей Лавров и его коллега Давид Залкалиани встретились при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипотношений между двумя странами представляет интересы России в Грузии и Грузии в России. Спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе сказал “Ъ”, что грузинская сторона подняла вопросы, «связанные с оккупированными территориями — Абхазией и Цхинвальским регионом».

Напомним, что главы МИДов не встречались после вооруженного конфликта 2008 года в Южной Осетии, итогом которого стало признание Москвой независимости этой отколовшейся от Грузии республики, а заодно и независимости Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Россией, которые не восстановлены до сих пор.

Планы министров встретиться в Нью-Йорке во время недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН до последнего момента держались в тайне. Выступая на одном из мероприятий в Нью-Йорке, Давид Залкалиани заявил, что швейцарская сторона выступила «с интересным предложением»: использовать Генассамблею для налаживания российско-грузинских контактов. О том, что встречу предложила Швейцария, говорит и Зураб Абашидзе. Между тем источники “Ъ”, знающие механику подготовки встречи, утверждают, что инициатива исходила от грузинской стороны.

Отношения двух стран резко обострились в июне после скандала с проведением в Тбилиси Всемирной ассамблеи православия. Ее заседание, на котором председательствовал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, проводилось в грузинском парламенте, и господин Гаврилов, как председательствующий, сел в кресло спикера. Это спровоцировало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки, а затем российско-грузинский кризис. Тогда, в ответ на критику в адрес Москвы, которая звучала в том числе из уст грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей Россию «врагом и оккупантом», власти РФ приостановили авиасообщение с Грузией и едва не ввели против соседней страны экономические санкции. Кроме того, Москва остановила процесс отмены виз для грузинских граждан — хотя соответствующее решение уже было на столе президента РФ Владимира Путина.

Необычный формат переговоров господ Лаврова и Залкалиани, проходивших при посредничестве швейцарской стороны, был связан с пожеланиями грузинских властей. Они сочли, что по внутриполитическим причинам говорить с Россией напрямую неудобно. Тем не менее встреча была именно двусторонней и продолжалась около часа. Протоколом было предусмотрено, что в этой комнате Сергея Лаврова и Давида Залкалиани встретит постпред Швейцарии при ООН Юрг Лаубер. Он должен был сказать приветственные слова, покинуть помещение, а после встречи сделать заявление о том, что она состоялась.

По словам участвовавшего в переговорах российского дипломата, пожелавшего остаться неназванным, все так и произошло: представитель Швейцарии указал министрам на лежащий на столе швейцарский шоколад, отметил, что на этом его посредническая миссия выполнена, и вышел из переговорной.

С внутриполитическими соображениями грузинских властей был связан и выбор места переговоров министров.

Переговоры прошли не в «российской» комнате близ зала заседания Совбеза ООН, где Сергей Лавров принимает в день по десятку коллег, а на нейтральной территории: в помещениях секретариата организации.

Так или иначе, но с учетом всего конфликтного багажа первые двусторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств указывают если не на полную перезагрузку, то на значительное потепление в отношениях Москвы и Тбилиси. Первым сигналом об этом стало заявление Сергея Лаврова о том, что уже можно было бы и восстановить авиасообщение с Грузией. Он сказал об этом в интервью “Ъ”, допустив также возвращение к идее отмены Россией виз для грузинских граждан.

Заявления российского министра, в том числе его слова об отсутствии у Москвы планов воевать, если НАТО решит принять Грузию в альянс, вызвали в Тбилиси большой резонанс и обильно цитировались в местных СМИ. Зураб Абашидзе сказал “Ъ”, что если Россия возобновит полеты, это будет шагом в правильном направлении: «Мы всегда выступали за развитие транспортных коммуникаций, торгово-экономических и гуманитарных связей».

Господин Абашидзе напомнил, что именно с этой целью еще в 2012 году был создан «пражский формат» переговоров, в рамках которого в столице Чехии он встречался с замглавы МИД России Григорием Карасиным. В этом формате обсуждались конкретные вопросы — торговля, экономические связи, туризм, гуманитарные темы.

Однако пока неясно, что будет с этим форматом дальше: в начале сентября господин Карасин покинул МИД и перешел на работу в Совет федерации. О том, кто его заменит с российской стороны, официально еще не сообщалось. Между тем дипломатические собеседники “Ъ” говорят, что обсуждается идея оставить опытного Григория Карасина на этом направлении, поскольку у него сложились отношения с Зурабом Абашидзе, что сильно облегчает взаимодействие.

Источник “Ъ” не исключил, что господин Карасин может стать спецпредставителем по отношениям с Грузией. Впрочем, оговорился собеседник “Ъ”, все это пока на уровне идей, а не решений.

Грузинская оппозиция трактует последние новости об отношениях Москвы и Тбилиси по-своему. В партии «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили считают заявления министра Лаврова подтверждением «пророссийской сущности» нового правительства Грузии во главе с Георгием Гахарией. По словам депутата от ЕНД Романа Гоциридзе, говоря о возобновлении прямых авиарейсов, «Москва посылает сигнал поддержки Гахарии» и демонстрирует, что нынешний кабинет министров — «это именно то правительство, которое Россия хотела видеть во главе Грузии».

Владимир Соловьев, Елена Черненко, Нью-Йорк; Георгий Двали, Тбилиси